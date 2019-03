Pelayo: "Estar en el Oviedo en Tercera era como estar en el Madrid en Primera"

El Real Oviedo se medirá este domingo, desde las 20.45 horas, al Real Sporting de Gijón en El Molinón. Será el segundo derbi de la temporada y, como es habitual en Radio Asturias, hablamos de él con protagonistas del Real Oviedo en diferentes épocas.

Uno de los jugadores más jóvenes en debutar con el primer equipo ha sido el canterano Pelayo Novo, que con Raúl González en el banquillo del equipo de la capitál del Principado se estrenó siendo juvenil para defender la camiseta del Oviedo en el estadio Carlos Tartiere. Partidos en Tercera, el ascenso frente al Mallorca B, encuentros en Segunda B o la fase de ascenso frente al Pontevedra son algunos de los momentos que unen a Pelayo y el equipo carbayón.

Al ser preguntado en primer lugar por qué ambiente espera en el derbi, lo tiene claro: "Eso va a ser igual que en Oviedo, una caldera. Lo notas en los minutos antes de que pite el árbitro y quizá en momentos puntuales. Luego cuando estás dentro te centras. Tienen que ser jugadas muy aisladas para poder escuchar algo".

El exjugador del Oviedo sabe lo que es vestirse de corto en El Molinón después de haber defendido las camisetas de Elche, Córdoba, Lugo o Albacete. Para él será importante mantener la cabeza fría y apoyará a los de Juan Antonio Anquela desde la grada: "Probablemente vaya a verlo allí, a disfrutarlo en El Molinón y esperemos que gane el Real Oviedo".

Pelayo no llegó a vivir ningún derbi con el primer equipo, pero sí muchos en las categorías inferiores del conjunto ovetense y también partidos frente al Sporting B, aunque eso para el canterano nunca serán considerados como derbis: "Los partidos frente al Sporting B no eran derbis de verdad. Yo no pude sentir lo que es vivir un derbi pero sí pude vivir otras cosas y muchos partidos bonitos. Derbis sí los he vivido en la cantera, de infantil a juvenil. Se traslada a categorías inferiores esa piquilla y grandeza que tiene este partido para los asturianos. Lo vives con muchas ganas, no me imagino lo que será vivirlo en El Molinón y Tartiere. Si de normal ya es la leche, imagínate un derbi".

Esos encuentros para el Real Oviedo era una obligación ganarlos y Pelayo recuerda cómo vivían aquellos partidos frente al filial del Sporting: "Tienes que respetar a todos los equipos, pero en cuanto a lo emocional sí era un trámite. Sabías que al día siguiente en el trabajo todos los aficionados se iban a picar unos a otros, y si podíamos ahorrárselo a nuestra gente pues… Eran partidos en los que ganar era casi una obligación. De seis partidos contra el Sporting B que jugamos, quizá perdimos solo en uno".

Una de las cosas que más destaca es la intensidad con la que se vivía y vive el fútbol en Oviedo: "He vivido partidazos en el Tartiere. Recuerdo aquél ascenso como de Mallorca, que fue la leche aunque obligado. Aquí las cosas se viven como si fuera lo máximo, y recuerdo que estar en el Oviedo en Tercera era como estar en el Madrid en Primera. Si reducimos todo… se vive todo más intensamente aquí. Era como estar en el Madrid".

"Mi recuerdo más bonito fue el ascenso en Mallorca, esa temporada el equipo iba sobrado. Haber vivido el playoff de ascenso con el Potevedra fue duro, por haber perdido en casa de aquella manera. No pudo ser porque es más difícil ascender a Segunda B que a Primera. Tiene mucho mérito ese ascenso, es algo difícil. Sabemos de dónde venimos y hay que estar contentos de estar en el fútbol profesional", añadió el canterano.

Ya desde bien joven, Pelayo tuvo que tomar una decisión complicada. Dejó atrás el Real Oviedo para marcharse al Elche que, por aquel entonces, militaba en Segunda División: "Deportivamente era un cambio importante y viéndolo desde ese punto de vista no había dudas. Luego estaba el punto de vista emocional. Al final me centré en lo deportivo porque el fútbol era a lo que me quería dedicar y centrándote en eso es lo que debe hacer un profesional, a veces tienes que dejar los sentimientos a un lado".

A día de hoy trabaja en el gimnasio y la piscina para recuperarse del accidente sufrido en abril del año pasado en una concentración con el Albacete: "Estoy bien, voy al gimnasio, a la piscina y hago rehabilitación. Muy bien, cada día mejor. Quiero potenciar los músculos que puedo mover y me funcionan bien. Lo demás no depende de la rehabilitación, ya es del cuerpo. Sinceramente… me gustaría estar perfecto pero puedo moverme y hacer vida como quiera. Cojo el coche, me desplazo, sin problema".