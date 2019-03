Anquela: "Tiene que ser una fiesta del fútbol asturiano"

Solo dos días para que llegue el derbi y la emoción se empieza a palpar en el ambiente. El Oviedo tratará de conseguir una victoria que le aleje de su máximo rival y, a su vez, le pueda acercar a los puesto de play-off, o incluso meterle en esa zona de privilegio si fallan Mallorca y Cádiz.

Por delante, un nuevo partido contra el Sporting. Ahora será en El Molinón, donde la temporada pasada el conjunto carbayón empató a uno, mientras que los dos últimos enfrentamientos en el Carlos Tartiere se decantaron del lado ovetense.

Juan Antonio Anquela podrá contar finalmente con Carlos Hernández, después de estar toda la semana entre algodones, pero no tendrá a su disposición a Omar Ramos debido a una rotura de fibras que le tendrá apartado de los terrenos de juego en torno a cuatro semanas. “Carlos está bien. Para jugar. Le hemos cuidado y esperemos que no ocurra nada. En Omar tenemos mucha confianza, es un futbolista importante para nosotros. Lo único que tiene que hacer es quitarse de encima ese agobio y las ganas que tiene de brillar cuanto antes. En el fútbol hay que ir despacio y con la tranquilidad que requiere cada momento”, comentaba el jienense en su rueda de prensa.

Una vez conocida la baja del Ramos, Anquela tendrá que hacer un descarte en la convocatoria. Mañana, tras la sesión matinal a puerta abierta en el Carlos Tartiere (10:30h.), sabremos los 18 futbolistas que se desplazarán a Gijón. Es posible que, al tratarse de un partido especial, viajen todos los jugadores y minutos antes del choque el técnico ofrezca la citación definitiva. En cuanto al equipo titular, la gran duda se encuentra en el lateral derecho donde hay hasta tres candidatos para un puesto. Viti, Diegui y Carlos Martínez son las alternativas para esa posición, aunque el último parte con menos opciones después de superar una lesión que no le permitió jugar los dos últimos encuentros. El que jugará de nuevo de inicio será Sergio Tejera, que regresa tras la sanción, y ocupará el sitio de Javi Muñoz en la medular.

“Va a ser un partido precioso. Tenemos que poner la calma y la cordura. Esto tiene que ser una fiesta del fútbol asturiano. Oviedo y Sporting, queramos o no, tenemos que ir de la mano en muchas cosas, nos necesitamos. Y luego en el campo cada uno que tire para donde tenga que tirar”, destacaba Anquela.

“El objetivo es intentar ganar tres puntos, nada más. El campeonato no termina cuando se acabe el partido, para bien o para mal. Hay que estar a la altura de los nuestros, que no fallan nunca. No vamos a estar solos. Jugamos por un sentimiento y para una gente que nos ayuda siempre. No podemos llegar nunca al nivel de esta afición. Solo hay que darles una cosa; entrega, disposición y actitud. Mirarles al final del partido a la cara y decir que lo hemos dejado todo, independientemente del resultado”, añadía el entrenador andaluz. Los 1.200 aficionados que presenciarán el derbi en El Molinón están citados a las 16:15 horas en el Tartiere, con salida a las 18:00 horas y regreso treinta minutos después de la conclusión del choque.

Anquela también tuvo palabra hacia el Sporting y su compañero de profesión, José Alberto López, del cual afirmó que “el año pasado hizo una campaña de tres pares y ahora lo está haciendo muy bien”. Enfrente tendrán a un equipo que acumula tres victorias consecutivas y que tiene cinco puntos menos que los azules. “Siempre he admirado al rival. Me parece un equipo grande. Podemos competir ante cualquiera y el Sporting no es una excepción. Solo tenemos que ser nosotros mismos. Si nos salimos de lo que hay que hacer tendremos problemas. Si seguimos en nuestra línea, competiremos”.

