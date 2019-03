"No es más que un hasta luego. No es más que un breve adiós". Así cantábamos en el último fuego de los campamentos seguros del reencuentro el verano siguiente.

Así suena la separación PNV-PDeCat para las europeas. Fíjense si el PNV no tenía razones para ella. La designación de Puigdemont como cabeza de lista, no solo contaminaba de procéss la campaña, la europea y las locales, eclipsaba el trabajo europeo de Izaskun Bilbao, la relegaría al puesto tercero de la lista, restaba a los socios canarios...por no hablar de los desaires del inquilino de Waterloo al lehendakari, el último sugiriendo que mintió en su declaración ante el Supremo.

Los catalanes, además, ya no tienen la fuerza electoral de antes y el superdomingo en principio ayuda, al coincidir las europeas con las municipales y forales.

Razones no le faltan, no, al PNV para romper con cajas destempladas con el PDeCat. En lugar de eso, en la nota oficial, respeto, entendimiento y anuncio de colaboración post-electoral.

Como en la canción, no es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós.