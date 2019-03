Es un milagro. Hace falta una minuciosa combinación de colores y contornos para conseguirlo. Es imposible ver un blanco así fuera de estas paredes, un milagro de luz y armonía, por eso no puedo entender que haya gente que no le gusten los museos.

-¡Deberías centrarte en los cuadros , no en la pared ¡-Me interrumpe regañando

-No Mamá, tú no lo entiendes…

Me giro, pero ya no está. Es lo que me revienta de muertos y espíritus, su falta de respeto por las normas de cortesía.

Ciertamente tengo que centrarme, salgo mascullando de la sala S.