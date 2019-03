Casas y Policías

Estoy en el Casco Viejo, hay una manifestación. Los ertzainas persiguen a la gente. Corro y me escapo, me escondo en los soportales, atravieso callejuelas. Las calles están húmedas, el suelo tiene adoquines, apenas veo el cielo oscurecerse entre los balcones de las casas. Kale txikiak, etxeak, poliziak. Parece que les voy a esquivar, pero me encuentran, están a punto de cogerme, y justo entonces me despierto.

Es un sueño recurrente que tengo desde hace años. No sé si Agustín Ibarrola soñó lo mismo que yo, pero lo pintó antes incluso de que yo naciera.