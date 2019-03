Cervera: "Cuando llegamos a los cincuenta y escuchamos ascenso nos atascamos"

Cervera busca en el origen. El entrenador cadista quiere recuperar la solidez de su equipo y la seña de identidad de su plantel. Para el partido ante el Córdoba, el entrenador cadista tendrá bajas importantes como las de Vallejo o Machis, pero el míster cree que "la ausencia de esos jugadores nos hace que el dibujo sea lo más parecido a lo que nosotros solemos hacer siempre. Metía a un tercer centrocampista para defender más que para atacar, este año nos daba para defender así hasta con dos puntas".

El entrenador no encuentra explicación a porqué el equipo se atasca en estos tramos de liga. "Si lo supiera intentaría poner la solución, pero cuando llegamos a los cincuenta y empezamos a escuchar lo del ascenso más que otra cosa nos atasca un poco, esa es la sensación que tengo yo".

Y asegura que el cambio a querer jugar a otra cosa se debe a que "llega un momento que necesitas incorporar algo más, pero te das cuenta de que lo mejor que haces es esto y lo mejor es hacerlo".

El entrenador no duda en decir a qué se parecerá su equipo en las últimas jornadas. "Si es por lo que tengo en la cabeza más que nunca, si en el camino aparecen jugadores en forma... pero si es lo que yo pienso se tiene que parecer lo que más a lo de siempre".

Habla también de la presión que sufre el equipo cuando se piensa en el ascenso. "El Cádiz se metió una presión solo que no nos beneficia, pero eso es algo desde el año pasado. Ir andando nos va bien, pero cuando nos dicen que tenemos que acelerar se nos trastocan los planes, no veo que funcionemos igual, no tenemos ni la cabeza ni las piernas iguales".

Y señala al propio club sobre los cambios en los discursos. "No hay que acelerar, hay que ir paso a paso. Pero hemos hablado hasta de ascenso directo y nos volvemos locos. No podemos cambiar de objetivo en el camino, ahí es donde está la equivocación. Los que estamos dentro tenemos que cifrar los objetivos desde el principio, no podemos querer que el siguiente objetivo sea tan importante como el anterior".