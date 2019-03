Vicente Rambla asegura que no participó en la ratificación de los contratos de patrocinio de AEROCAS

El ex vicepresidente del Consell, Vicente Rambla, ha señalado que no participó en los Consejos de AEROCAS, donde se ratificaron los pagos de patrocinios al piloto de motociclismo, Álex Debón. Hoy ha declarado como investigado por este caso en el que se investigan delitos de prevaricación y malversación.

Hoy se han retomado las declaraciones en el Juzgado de Instrucción número 3 de Castellón, que investiga presuntas irregularidades en el pago de patrocinios por parte de la sociedad pública, AEROCAS, propietaria del aeropuerto de Castellón. La compañía concedió al piloto de motociclismo, Álex Debón, pagos por 3,6 millones de euros por patrocinios. EL periodo que se investiga son los años 2009, 2010 y 2011.

Hoy, el ex vicepresidente del Consell, Vicente Rambla, que ha declarado como investigado, ha apuntado que él no formó parte de esos consejos que ratificaron el pago de los contratos

Para hoy estaba prevista también la declaración también en calidad de investigado de Ricardo Bayona, exsubsecretario de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación, pero su declaración ha sido aplazada al próximo día 29 de marzo a las 13.00 horas tras solicitar la suspensión de la misma, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.



La juez que instruye la causa aprecia indicios de delitos prevaricación y malversación de fondos en la actuación de los ivnestigados como consejeros de Aerocas.



A su salida, Vicente Rambla ha afirmado no querer hacer declaraciones a los medios de comunicación pero ha asegurado que "ha quedado acreditado que no participé en ninguno de los consejos y por tanto lo que tenía que explicar ya lo he explicado dentro".



Por su parte, Cristina Serrano ha indicado que su declaración ante el juez ha sido "corta" y le han preguntado sobre la razón por la que era miembro del consejo de administración.



Serrano ha asegurado que asistía a esas reuniones ya que era consejera en aquella época por ser subsecretaria de la Conselleria de Territorio, ha asegurado desconocer si era Carlos Fabra el que tomaba las decisiones sobre los patrocinios y ha explicado que los patrocinios se llevaban para ratificar en los consejos de administración y "nosotros los ratificábamos".



Ella, ha indicado, sí estuvo en los consejos de administración en los que se aprobaron esos patrocinios que se investigan, en los que se "se ratificaban los patrocinios que ya estaban decididos".



Por su parte, José Manuel Vela ha declinado hacer declaraciones a los medios "hasta que acabe todo el procedimiento" aunque ha asegurado que ha contestado a las preguntas de todas las partes.



Las declaraciones en fase de instrucción de los investigados concluirán el próximo día 29 de marzo con la declaración de Bayona, además de las de José Luis Villanueva (exdirector general de Coordinación de Proyectos de la Conselleria de Economía), Vicent Aparici (evicepresidente de la Diputación de Castellón) y Eusebio Monzó (portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de València).