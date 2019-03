C's quiere poner a Burgos en el centro político con Aurora Nacarino-Brabo

La número uno de Ciudadanos al Congreso por Burgos, Aurora Nacarino-Brabo (Madrid 1987) quiere poner a la provincia en el centro político y contribuir a una alternativa de gobierno constitucionalista liderada por la formación naranja. Así se ha presentado esta madrileña con raices en Covarrubias en la presentación de la candidatura para las generales ante la Junta Electoral Provincial. La candidata de Ciudadanos cree que los comicios del 28 de abril son una oportunidad histórica de tener por primera vez un gobierno que 'no dependa del chantaje de los nacionalistas y mandar a Pedro Sánchez a la oposición'. Aurora Nacarino-Brabo cree que Ciudadanos ganará las elecciones pero no aventura con quien pactará, si tiene necesidad, para gobernar. El abogado Julián Ruiz, que será cabeza de lista por Burgos al Senado, desconoce cuando se conocerá el nombre de la formación a la alcaldía de la capital burgalesa, porque queda un mes de plazo para presentar las candidaturas para el 26 de mayo. Ciudadanos es el único partido con representación municipal que aún no ha dado a conocer su aspirante a la alcaldía de Burgos.

Seguir leyendo