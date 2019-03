Voluntarios, una labor incalculable

Los miro fijamente y lo pienso despacio sin interferencias sin que ninguna otra cosa distraiga mi pensamiento, pienso que sí difícil es pedir para uno mismo, más aún debe ser hacerlo para otros.

Hablo de las decenas de personas que está mente colaboran pidiendo alimentos para personas necesitadas me refiero a aquellos voluntarios que roban las horas de su familia y de su hogar para ayudar en los comedores sociales o en la iglesia es como la de San Antón en pleno corazón de Madrid. Me refiero a esos profesionales que brindan su conocimiento su despacho y sus críticas para aquellos que no las pueden pagar, es admirable ver cómo defienden y protegen al ser humano frente a los prejuicios de mucho de sus compañeros de profesión que no llegarán a entender jamás qué es ayudar a nuestros semejantes por encima de cualquier otro valor mercantilista.

Hace unas semanas veía en un centro comercial pedir para un banco de alimentos importar cuál y a pesar de las horas a pie quieto del cansancio y de soportar la mirada increpadora de los mediocres ávaros ignorantes que se creen a salgo de necesitar algún día algo no perdían la sonrisa, la amabilidad y las ganas de ayudar, vaya a por ellos esta firma de voz porque siempre será un poco los reconocimientos públicos, privados, individuales o colectivos que se les haga a los voluntarios de la voluntaria soy lo que suplir la deficiencia de las políticas de asistencia que resultan fallida dais el calor que quitar las partidas presupuestarias de diciembre sois los que cubrís la soledad de que los rincones teñidos por la pobreza encarna es en definitiva la esencia de todo lo bueno que aún le queda los seres humanos gracias por la labor que desarrollas gracias siempre con mayúscula.