Primera final

Se acaba el tiempo, ya no valen tropiezos. Este sábado a las 18.:5 horas el Noia Portus Apostoli recibe en el Municipal Agustín Mourís, al Bisontes Castellón en un partido que se presenta determinante para las aspiraciones noiesas. De hecho, se puede decir que las posibilidades de la permanencia del club gallego en la categoría pasan por este partido en un alto porcentaje.

Así lo cree también el técnico Marlon Velasco, que no esconce la gran trascendencia que tiene la final ante el Bisontes: "en un muy alto porcentaje, casi el cien por cien, la permanencia pasa por la victoria de este sábado. Es un partido que tenemos marcado en rojo desde hace mucho tiempo entendiendo que nuestras opciones pasan por ganar este tipo de partidos porque es un equipo que no está en la parte alta aunque se juega cosas como el resto. Por lo que entiendo que es un partido que jugando en nuestra pista y delante de la afición lo tenemos que sacar sí o sí, si es que queremos permanecer en la categoría”. Aunque también es cierto que la victoria ante los castellonenses no asegura el objetivo “es verdad que ganando este partido no nos da para mantener la categoría, pero sí nos deja en una mejor posición a nivel clasificatorio y nos permitirá, si los resultados de nuestros rivales nos favorecen, a estrechar distancias con esos equipos que ahora están en zona de permanencia y que son rivales nuestros”, asegura Marlon.

Estamos hablando, por lo tanto, de un partido de suma importancia en el que sólo sirve la victoria y esto lo sabe el vestuario noiés consciente de la situación, tal y como también reconoce Juan Puertas, que “la presión ya no es sólo en este partido, aunque sí que es cierto que este es casi definitivo porque cada vez quedan menos jornadas y necesitamos ganar. Ganamos a dos rivales directos pero ahora sí que ya no se puede fallar y tenemos que ganar sí o sí”.