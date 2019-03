La Diputación sale del accionariado del aeropuerto

La Diputación Provincial de Huelva ha dado luz verde esta mañana al pliego de condiciones para desprenderse de su accionariado en la sociedad promotora del Aeropuerto Cristóbal Colón, en favor de su principal inversor, la empresa Huelva Desarrollo y Progreso. Con ello se sortean los recelos que la Comisión Europea mantiene sobre la presencia de capital público en la infraestructura.

La propuesta del Equipo de Gobierno de la Diputación ha salido adelante en el pleno extraordinario de este viernes con el único voto en contra de Izquierda Unida y el apoyo del resto de partidos. La Cámara de Comercio de Huelva, que desde un principio ha impulsado esta iniciativa junto a la Diputación, mantendrá su participación minoritaria, según ha explicado Ignacio Caraballo, el presidente provincila.

En la sesión de esta mañana se ha aprobado el pliego de condiciones para adjudicar de forma directa sus 95 acciones, valoradas en 456.000 euros, al principal socio inversor del aeropuerto. La empresa 'Huelva Desarrollo y Progreso' tendrá un plazo máximo de 10 años para devolver el dinero. Para ello se han fijado seis plazos de 76.000 euros. El primero de ellos vence con la obtención de la licencia y el último tres años después de su puesta en funcionamiento.

Este calendario de pago no ha convencido a Izquierda Unida. La formación considera que no queda garantizado el pago si el aeropuerto no llega a materializarse, según su portavoz Pedro Jiménez. El portavoz socialista, José Fernández, le ha replicado subrayando que el pliego de condiciones aprobado esta mañana garantiza el pago del dinero.

El diputado no adscrito, Ruperto Gallardo, ha preguntado sobre la personalidad jurídica de la Cámara de Comercio a efectos de agilizar la tramitación administrativa del aeropuerto, ante la posibilidad de que pudiera ser considerada en último término como otra institución pública. Caraballo ha aclarado después que la Cámara de Comercio es una institución de carácter privado y que no supondrá "ningún obstáculo".

El presidente de los empresarios onubenses, José Luis García Palacios, aplaude este paso atrás de la Diputación. Para él "no tiene sentido que una administración pública esté dentro de una sociedad privada". Las administraciones y los políticos, dice García Palacios, lastran la "velocidad" de los proyectos.