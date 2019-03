"Lo que ha hecho el Betis es una falta de respeto a nuestra afición"

No será definitivo, pero una victoria ante el Betis Deportivo allanaría mucho el camino hacia la liguilla de ascenso, igual que una derrota le podría alejar demasiado a falta de entonces, siete jornadas para acabar el campeonato.

Por eso García Tébar, en su comparecencia ante los medios en las vísperas del partido ante el filial, reconoce que “no ganar allí supondría alejarnos mucho de esas tres primeras plazas, podría quedar una cuarta por la que estaríamos peleando hasta cinco equipos, pero eso habla de la competitividad de esta categoría”.

El técnico manchego no escatima en elogios hacia su rival, al que considera el mejor equipo de la categoría, “la clasificación no nos dice el potencial que tiene este equipo porque podría estar por encima de donde está”. A pesar de ello, García Tébar no planteará un once ni un sistema diferente al que viene utilizando”.

El preparador manchego tiene las bajas seguras de Jorge Herrero y Álex Colorado y la seria duda de Heredia, que lleva dos días sin entrenar con molestias en la rodilla, pero Tébar prefiere centrarse en los que sí tiene disponibles, “no es el momento de pensar en los que no tienes, los que tengo van a competir y tienen toda mi confianza”.

A la finalización de la sesión del jueves, un centenar de aficionados se dio cita en Chapín para lanzar un mensaje de aliento a la plantilla debido a que no podrán arropar a su equipo en el próximo partido. “No he entendido la decisión del Real Betis, argumentan están haciendo obras, pero me consta que otras aficiones sí que han estado en la ciudad deportiva siguiendo a su equipo. Puedo entender que nos limiten el número de entradas, pero de ahí a que ningún aficionado pueda asistir al partido me parece una falta de respeto al club, a la afición y más viniendo de un club con el historial del Real Betis. Todo ello va a provocar que nos priven del mayor argumento que tenemos que es el apoyo de nuestra gente. No nos merecemos esto”.

Todo ello puede servir como un extra de motivación para los jugadores, aunque el entrenador azulino apuesta controlarla y dosificarla. “Un partido no se gana por la motivación, pero ver en un entrenamiento, en esta categoría, todos estos mensajes y toda esa gente apoyando puede ayudar, por lo que reitero que no entiendo esta medida”.

Para García Tébar el empate es un resultado al que ningún entrenador debe apostar. “Va en contra de mi forma de ver el fútbol, jamás podría plantear un partido para esa situación”.