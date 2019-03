Javier Bris: "Quiero una reforma completa de la administración local"

Nacido en Linares, de 27 años de edad, Javier Bris luchará por la alcaldía en los próximos comicios municipales de mayo. En puertas del comienzo de la campaña electoral, el candidato de CILU ha respondido nuestras preguntas en las que habla, fundamentalmente, del futuro que desea para la ciudad y las ilusiones puestas en su formación para conseguirlo. No obstante, en esta conversación conoceremos también al joven político, que aterrizó en la vida municipal hace cuatro años, desde una perspectiva más personal.

¿Por qué ha elegido la Plaza del Ayuntamiento para esta entrevista?

Hemos considerado que era muy simbólico hacer la similitud entre el estado de la ciudad y el Palacio Consistorial. El cambio es necesario porque no podemos dejar a un lado las malas decisiones que se han tomado respecto a Linares desde las administraciones. Creemos que, igual que este edificio, la ciudad necesita una profunda obra que toque su estructura y se reforme. Tiene arreglo y futuro.

¿Cuándo decidió dedicarse a la política y por qué?

Soy la cara visible pero esto un proyecto de muchas personas. En 2011 planteamos una alternativa política con la Escuela Politécnica Superior como origen. Fue un año de movilizaciones porque, además del cierre de Santana, casi nos quedamos sin Campus. La Junta de Andalucía no pagaba a tiempo las certificaciones de obra. Ese fue el caldo de cultivo del que surgimos con clara vocación municipalista y un proyecto orientado a Linares y sus gentes. Somos un partido callejero y, automáticamente, eso nos llevó a obtener representación en 2015. Así entré en la vida pública.

Desde entonces, ¿Qué es lo que más y menos le ha gustado de la política?

Lo que sin duda más me ha gustado en el servicio público. Algo de lo que hacemos queda para la gente y esto no se tiene en ninguna profesión, practicamente. Es un compromiso muy especial. Nuestas decisiones requieren responsabilidad pero si se hacen bien suponen mucha satisfacción. En cuanto a lo que menos me gusta, quizás, está el haber comprobado como funcionan las estructuras de poder. Son feudales, con comportamientos de actores políticos más cercanos al feudalismo que a una política europea del siglo 21.

¿Tiene algún referente político?

No puedo decir que haya un referente político como tal. Tampoco me puedo enmarcar en una ideología fija. Lo que procuro es tener análisis certeros de la realidad, en este caso municipal y siempre con perspectiva europea. En España hemos tenido muy buenos políticos, aunque en la actualidad sean los menos. No tengo referentes como tal.

Ha habido muchos cambios en este último mandato. ¿Cómo lo ha vivido usted?

Mi equipo y yo lo hemos vivido todo con sobresaltos. El Ayuntamiento ha saltado por los aires. Mi partido ha sido capaz de alejarse del ruido y ver qué era lo menos malo para Linares, tomando decisiones consecuentes con ello. Creo que hemos colaborado para que la mala situación política provocada por los actores presentes no haya dañado más a la institución y, por tanto, a su ciudad.

¿Cómo se imagina Linares en diez años?

Me la imagino muy cambiada. Linares solo tiene dos opciones, o se estanca o pega un salto cualitativo en el tiempo y se convierte en una ciudad europea moderna. La realidad no es estática, así que las cosas mejoran o empeoran pero no se mantienen. Imaginamos que Linares avanza, lo que va a ocurrir con el buen criterio de la gente a la hora de votar. Si no, el futuro será incierto. Queremos que sea una ciudad moderna, con grandes transformaciones, con una economía basada en el conocimiento, con servicios públicos punteros... Todo eso va a redundar en una ciudad atractiva para vivir y que la gente tenga unos desarrollos mucho mejores.

¿Cómo conseguiría todo esto?

Hablo de dos grandes bloques de medidas. Uno es lo que atañe al Ayuntamiento a nivel interno y otro en el plano exterior. Lo primero que debemos realizar es poner a punto la maquinaria, acometer una reforma administrativa completa y profunda con unos servicios públicos que permitan una transformación social. Después, teniendo la casa ordenada, veríamos qué podemos cambiar y promover. Hablamos de estar en consonancia con la Universidad, tender puentes con la Junta de Andalucía, Gobierno Central, Cámara de Comercio... todo para que repercuta en una ciudad basada en la industria del conocimiento, fundamentalmente.

¿Cómo vive su entorno más cercano que se dedique a la política?

De formar dispar. En mi grupo de amigos de toda la vida no solo lo ven bien sino que, muchos de ellos, me apoyan activamente. Creen en mi. Otros compañeros y amigos también ven con valentía que quiera cambiar lo que uno ve mal y no me esconda. En el plano más intimo, la familia lo ve con preocupación puesto que me gano muchos enemigos. Eso siempre, a la gente que te quiere, transmite intraquilidad por lo que me pueda ocurrir. Pero por supuesto me apoyan.

Mucho tiempo libre no tiene. ¿En qué invierte lo poco que le queda?

Abordo la política desde un punto de vista no profesional. Es una idea que tenemos en mi equipo muy presente. Una persona no tiene que vivir de la política y debe dedicarse a la vida pública de una manera compatible con su tiempo. Procuro hacer deporte, más que nada para que no se me termine de ir la cabeza con tantas responsabilidades y proyectos. Intento no perder relación con mis amistades más cercanas, que es lo que tambíen a uno le llena.

La primera medida si consigue ser alcalde será...

Una reforma completa de la administración local, desde arriba hasta abajo, desde el primer funcionario hasta el último ordenanza. Hemos empezado ya con todo esto, pero la legislatura se me ha quedado muy corta. Queda mucho por hacer y es necesario tener mayorías amplias que permitan una actividad intensa, de reajuste... Hemos pasado 20 años de dejadez absoluta donde a nadie le ha importando cómo ha funcionado este Ayuntamiento. Eso, hoy lo vivimos cuando una persona quiere abrir un negocio, tiene un problema o no se le pone solución a los problemas de una barriada cualquiera. Lo primero es una reforma, aunque nos llevará tiempo.

