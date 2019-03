Ciudadanos tampoco pactará con Gabilondo en Madrid

Ignacio Aguado ha sido muy contundente al anunciar tras el Comité Autonómico de Ciudadanos, que, en contra de lo que él mismo ha dicho anteriormente, no pactarán con el PSOE tras las Elecciones Autonómicas del próximo 26 de mayo. Lo ha dicho con todas las letras, algo que contratas con su posición ante Vox, formación a la que no ha citado limitándose a decir que luchará con todas sus fuerzas para evitar que gobiernen los extremos.

📽️ @ignacioaguado "Hemos decidido por unanimidad que tras las elecciones del #26M no gobernaremos con el PSOE de Sánchez ni de Gabilondo en la Comunidad de #Madrid" #ActualidadCs



🔴 El voto de los madrileños no va a servir, si depende de Cs, para apoyar el \'procés\' 👇 pic.twitter.com/gCoBHZdFb2 — Ciudadanos Madrid (@Cs_Madrid) 22 de marzo de 2019

La posición de Ciudadanos en Madrid, fijada en el Comité Autonómico celebrado este viernes, supone un cambio de estrategia y de opinión. Ignacio Aguado secunda el anuncio que hizo Albert Rivera sobre las Elecciones Generales y cierra en Madrid la puerta a un futuro acuerdo político con el PSOE. Desligado de la linea oficial del partido a nivel nacional hasta hoy, el candidato de Ciudadanos, con el apoyo unánime del comité de Madrid, asegura que no habrá acuerdos con el PSOE porque Gabilondo avala las tesis de Pedro Sánchez en Cataluña. "No he sido yo el que se ha movido. Ha sido el señor Gabilondo el que asume las tesis de Pedro Sánchez".

A Aguado le han preguntado hasta en cuatro ocasiones durante la rueda de prensa si esta línea roja fijada con el PSOE también la va aplicar su partido con Vox. "Voy a esforzarme al máximo para que los extremos obtengan la mínima representación en Madrid".

De momento ni Ángel Gabilondo ni el Partido Socialista van a realizar declaraciones sobre la posición política anunciada hoy por Ciudadanos.

Dice Ciudadanos en Madrid –hoy– que no van a pactar con el PSOE. No se lo creen ni ellos.



Han votado juntos el 63% de las iniciativas. Se han unido contra el PP cada vez que han podido. El alma socialista les puede a todos.#MadridNoEsSocialista pic.twitter.com/5JNRyCNKMP — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) 22 de marzo de 2019