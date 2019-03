El "asiento vacío" de Conesa para Pujante

El delegado del gobierno ha "estrenado" hoy el primer hibrido a Madrid por la vía de Camarillas con un bonito gesto con el recientemente fallecido ex-coordinador de IU en Murcia, Jose Antonio Pujante.

En vez de comprar un billete ha comprado dos y ha viajado junto a un asiento vacío. El gesto lo ha acompañado con un texto en facebook que dice lo siguiente:

Asiento vacío físicamente pero lleno de compromiso. Esta mañana he ido de Murcia a Albacete en el primer tren híbrido que pasa por la nueva variante de Camarillas que ayer, después de tantos años, se puso en marcha y acorta el tiempo en casi 20 minutos. Han sido muchas las personas y compañeros que han luchado por esta apuesta de Región desde hace más de 30 años. Gracias a todos ellos. Ese billete que he comprado en el vagón 5 de turista, donde no hay nadie sentado, es en recuerdo de todos ellos, y en especial de José Antonio Pujante, líder de la plataforma ciudadana en su defensa y que falleció prematuramente el 1 de enero. En el funeral, a su compañera María Jesús le prometí ese billete y asiento vacío físicamente pero lleno de compromiso.