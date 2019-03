La concentración, clave para afrontar el partido ante Estudiantes

El duelo frente a Movistar Estudiantes debe dar continuidad al cambio de mentalidad del UCAM Murcia CB. Con las victorias frente a Barça y Zaragoza en el Palacio, ahora la tarea de llevarse la victoria en una cancha difícil es el objetivo prioritario para Sito Alonso: "Jugamos contra un equipo que ha ganado los últimos partidos en casa, pero nosotros no ganamos fuera desde diciembre. Debemos jugar al mismo nivel que en el Palacio, pero teniendo el control en los momentos importantes".

El estado anímico del equipo atraviesa un momento bueno en la temporada, pero no debe ser excusa para que el UCAM se confíe y cometa errores insalvables. Las desconexiones de minuto y medio que han sido habituales en el conjunto universitario no deben mermar las opciones de victoria: "Es importante que los errores no nos toquen anímicamente y la respuesta que demos en ese momento marcará el destino del partido".

Varias cosas a destacar sobre este partido. La primera, que Estudiantes tiene una gran ventaja desde la línea de 6,75 porque cuenta en su plantilla con un cartel de jugadores con destreza en la muñeca. Ejemplo de Cook, Gentile, o Brizuela. Este último se cuela en el puesto número dos de máximos anotadores de la liga donde promedia 15,7 puntos por partido. La segunda dificultad a la que se enfrenta el UCAM es el poste bajo. Independientemente de marcar las parcelas exteriores en defensa para impedir el desarrollo interior y el tiro de Estudiantes, hay que vigilar muy de cerca a Caner Medley, que encabeza la lista de máximos reboteadores de ACB con un promedio de 8,32 rebotes por partido. En la distribución de juego, el tercero de los peligros va a estar en el base, Omar Cook nutre con una media de 6,26 asistencias a sus compañeros.

Sobre la defensa en tiro, Sito Alonso ha destacado "que un equipo esté en pista con cinco jugadores capaz de ejecutar un tiro de tres en cualquier momento dificulta tu defensa". Además, ha añadido que "es muy difícil ganar, en los partidos que han ganado a rivales de entidad, son capaces de remontar o se van de una distancia imposible a recuperar. Hay que estar atentos, hay muchas claves individuales".