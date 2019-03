Miras dice que no es necesario un convenio para adjudicar el soterramiento y Conesa pide agilidad a Comunidad y Ayuntamiento

El secretario general de los socialistas murcianos, Diego Conesa recuerda que hay tres decisiones políticas, el Consejo de Ministros de hoy, el Consejo de gobierno del próximo miércoles y el pleno extraordinario del Ayuntamiento de Murcia, para agilizar los plazos del soterramiento del AVE en Murcia.

El próximo miércoles se celebrará en Madrid la reunión del Consejo de Administración de Murcia Alta Velocidad y un día después, el jueves, tendrá lugar el Consejo de Administración de ADIF para, salvo inconvenientes, adjudicar las obras del soterramiento que quedan pendientes. Y el lunes también habrá una reunión técnica del Ministerio de Fomento con la Comunidad.

Conesa ha señalado que la voluntad de la administración central es dar soluciones y ante el argumento del ayuntamiento de falta de tiempo, el líder socialista ha señalado que tanto ayuntamiento como comunidad saben desde principios de año cuales son sus obligaciones.

Miras dice que no es necesario un convenio para adjudicar el soterramiento, como plantea ADIF

Fernando López Miras asegura que el Ejecutivo regional seguirá pagando, como ha hecho hasta ahora, la parte que le corresponde, pero que la comunidad autónoma firmará ese convenio siempre y cuando sea "legal".

Dice López Miras que ADIF plantea el pago de las obras a través de un expediente plurianual de préstamos participativos, que no está permitido según la ley de Hacienda regional. Aún así, añade eso no significa que el Gobierno autonómico no vaya a financiar su parte, ya que el presupuesto de 2019 contempla una partida para ello de 23,4 millones de euros y un aval por valor de 136 millones, cuando el total a aportar por la administración regional es de 134 millones.

En su opinión, las prisas de ADIF por aprobar este convenio responden a la proximidad con las elecciones y a la visita a la región la próxima semana del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para "tener un papel que enseñar".