Esta semana he querido leer los comentarios de la personas en las redes sociales a diversas noticias que han pasado cerca y lejos de nosotros. La verdad es que es un ejercicio de cierto masoquismo. Si la noticia es contraria al lado más conservador, los ultras de turno insultan y descalifican. Si es contraria al lado más progresista, los ultras de izquierda atizan y calumnian.

Personas, si se les puede llamar así, que utilizan el insulto o la descalificación para expresar sus opiniones. No muestran su nombre. Utilizan apodos porque les da vergüenza decir quiénes son.

Todos los días en las redes sociales observamos como personas de distintas ideologías machacan al adversario con burlas y comentarios ofensivos. Podemos ver determinadas tertulias de radio y televisión dónde se condena a ciertas personas con palabras ácidas y desagradables. Ahora que se van acercando las elecciones estos insultos y actitudes extremas se reproducen por todos los bandos.

Estos salvadores de la humanidad no saben dialogar y se inventan la realidad para justificar sus opiniones. Algunos de ellos, enfermos patológicos, que deberían de visitar a un buen especialista para que descubran quienes son.

Su única arma es el insulto. Son cobardes porque humillan para sentirse algo o alguien.

Me da pena que en ocasiones, algunos de nuestros dirigentes se colocan en un segundo plano o se ríen indirectamente de estos comentarios ácidos.

Estos voceros son aquellos que no escuchan, los que insultan porque no tienen pensamiento, los que excluyen porque se sienten rechazados, los que hablan de solidaridad cuando nunca la han ejercido, los que defienden a los nuestros cuando no se hablan ni con su vecino, los que gritan porque no tiene argumentos, los que hablan de justicia con los nuestros y les engañan, los que se inventan bulos porque no tienen quienes les quieran...

Todos tenemos nuestra verdad pero nadie la absoluta o la verdadera. Antes de soltar improperios en las redes sociales piense lo que va a decir. Y si no tiene nada que aportar cállese. La Buena Educación se lo agradecerá.

Ante los insultos de los necios, el silencio. La verdad nos hace libres. Los que viven desde el odio, el racismo, la intolerancia nunca podrán con los que defienden la libertad de expresión, la pluralidad, la tolerancia.

Los que no entienden de pluralidad son aquellos que nos han llevado a los grandes conflictos de la humanidad. Y les hay de todas las ideologías. Frente a los cobardes, una sonrisa para seguir apostando por la libertad.

Cuando los miembros de una sociedad están convencidos de que lo que piensan puede estar equivocado y de que consideran lógico que el otro puede tener razón, esa sociedad es tolerante, plural; democrática, en definitiva sana y equilibrada.

Ojalá que estos meses, antes de las diversas elecciones, bajemos el tono de nuestra voz y no hagamos casos a esos voceros que no saben dialogar ni con ellos mismos.