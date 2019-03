Javier Esparza, en el Foro SER Navarra

"En una palabra se resume lo que quiero para Navarra: sumar". Así ha comenzado el presidente de UPN, y candidato de Navarra Suma, Javier Esparza, su intervención en el Foro SER Navarra.

"Quiero que Navarra sume, que los navarros sumemos, para hacer fuerte a Navarra y a España". "Por eso debido a una situación excepcional en Navarra y en España, con partidos que quieren romper la convivencia, decidimos sumar", refiriéndose a la formación de la plataforma Navarra Suma. "Ante este contexto había que responder con nuevas formas de hacer política", y para ello "todos hemos tenido que hacer renuncias", señala. "Cuanto mejor le vaya a Navarra, mejor le va a España. Así entendemos el autogobierno", apunta Esparza. "No el autogobierno para Navarra que quiere la independencia de Euskadi con Navarra".

Críticas además al actual gobierno del cuatripartito como "una política impregnada por una agenda nacionalista, y que ha hecho que haya muchos ciudadanos preocupados y molestos porque se nos hace sentir ciudadanos de segunda en nuestra propia tierra simplemente por no compartir la posición del gobierno nacionalista". "Todo aquel que no coincida con el régimen nacionalista es tachado de extrema derecha". "Hemos estado gobernados por un gobierno que no ha gobernado para todos, gobierna para los suyos". Como lo más positivo señala la "inauguración del Navarra Arena" y como negativo "las medidas en materia fiscal y la imposición del pensamiento único".

En cuanto a acuerdos poselectorales apunta que "vamos a seguir buscando acuerdos para construir Navarra". "Planteamos un proyecto y gobierno constitucionalista, por lo que estamos abiertos a acuerdos con partidos que defiendan un modelo autonómico como el que tenemos". Y afirma que "no vamos a llegar a acuerdos con el nacionalismo vasco ni con populismos". Asimismo anuncia que "si María Chivite tiene más votos que Esparza contará con los votos de Navarra Suma para ser presidenta, y espero que si Esparza tiene más votos cuente con el apoyo de los socialistas, para que haya un gobierno constitucional". "Nosotros coincidimos en muchas cosas con el Partido Socialista, en cuestiones además donde el nacionalismo vasco está en frente".

Y en cuanto a propuestas habla de la creación de Navarra Suma para "generar nuevo empleo de calidad e inclusivo, para revitalizar el diálogo social, para acordar un plan de empleo, por una libertad educativa, para bajar los impuestos a las clases bajas y medias, para hacer de Navarra un territorio fiscalmente atractivo, para que se respete el euskera y despolitizarlo de una vez, para dotar a Navarra de infraestructuras como el Canal de Navarra y el TAV, para no ser engullidos por Euskadi, y para hacer de esta tierra una tierra de libertad".

Y mirando a la elecciones generales "Navarra Suma votará a Pablo Casado o Albert Rivera, aquel que tenga más votos, eso es lo que hemos firmado". "Si alguien pone sobre la mesa tocar el régimen foral no contará con nuestro apoyo".