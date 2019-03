Mejora urgente para la EDAR de Praceres

La plataforma vecinal que se opone a esta ampliación asegura que la construcción del nuevo emisario submarino es el primer paso hacia la ampliación.

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda asegura que la mejora de la depuradora es algo urgente pero no descarta que con eso sea suficiente y no haya que ampliarla.

Alfonso Rueda cree que la mejora de la actual depuradora es un proceso que no podía dilatarse más y por eso pone en valor la licitación de esas obras por 16 millones y medio de euros. Señala que la siguiente fase sería la construcción del emisario y que después se valoraría si hay o no que ampliar la depuradora, algo que no es seguro.

La Plataforma vecinal de Placeres seguirá mantenimiento sus protestas y movilizaciones ante el anuncio de la Xunta. La plataforma no se opone a esta mejora, pero cree que el anuncio del nuevo emisario (Feijóo dijo ayer que están trabajando para conseguir la concesión de Costas) significa el primer paso de la ampliación, cuando lo que deberían plantearse es encontrar una nueva ubicación.