Eneko Romo confirma el fichaje de Iturralde

Alberto Iturralde será el entrenador del Real Unión hasta final de temporada. A falta de que sea oficial, el director deportivo unionista, Eneko Romo, lo ha confirmado en la sala de prensa del Stadium Gal antes de jugar contra el Racing de Santander. "Faltan dos cosas que hay que arreglar, porque todo tiene que estar bien documentado, pero practicamente puedo decir que en breve se dará la noticia. Él ha puesto toda su ilusión por entrenar al nuestro equipo y será el entrenador del primer equipo del Real Unión".

Eneko Romo también explicaba después las razones que les han llevado a decantarse por la opción de Alberto Iturralde. "Alberto es un chico que es de la casa, que ha estado muchos años en el Real Unión, y es la idea que tenemos de gente que ha pasado por la casa y que es gipuzkoana. Conoce al club y a la mayoría de los jugadores de la plantilla, porque han estado antes con él. Y tiene una ilusión tremenda por venir al Real Unión. Tiene las capacidades que nosotros entendemos que son las correctas, y tiene la ilusión de hacer del Real Unión un equipo más grande de lo que ya es".

No obstante, Iturralde no era la primera opción de la dirección deportiva, que en primera instancia intentó de nuevo el fichaje de Carlos Pouso, el preferido del presidente, Ricardo García, que ya lo ha intentado contratar hasta en tres ocasiones. En diciembre, cuando también estaba muy cuestionado Juan Domínguez, Pouso aceptó la posibilidad de entrenar al Real Unión, pero entonces el donostiarra salvó el match ball. Ahora por razones púramente personales ha tenido que decir no, y por eso se opta por la segunda opción, que era Alberto Iturralde. También estaban en cartera Miguel Merino y Carlos Terrazas. Iturralde dirigirá su primera sesión en el Stadium Gal este próximo lunes, y después será presentado oficialmente.