José Manuel Conde Brañas, candidato de Centrados a la Alcaldía de La Lastrilla

Con la elección de José Manuel Conde, desde la junta directiva de Centrados quieren reivindicar la experiencia de la formación centrista en el municipio lastrillano. José Manuel Conde es un empresario que obtuvo que en 2015 más del 13% de los votos en La Lastrilla. “Hace cuatro años, cuando se me hacía la pregunta de: ¿cuáles son sus aspiraciones para presentarse como candidato a la alcaldía?, mi respuesta siempre era: sería muy vanidoso de mi parte, sin experiencia y siendo la primera vez decir que aspiro a ser alcalde. Hoy a la misma pregunta mi respuesta seria, simple y llanamente aspirar a la alcaldía. Con la misma humildad, pero con mucha más experiencia”, afirma Conde.

José Manuel Conde propone, entre otras medidas, estudiar cómo mejorar la comunicación de los autobuses, ya que las mismas líneas llevan sin tocarse nueve años, sin resultados positivos. Echa en falta mucha más actividad cultural, al igual que más actividades de ocio dirigidos a diferentes públicos y edades. Entre sus propuestas están las de dar un lavado de imagen a calles y parques, crear salas de estudio, explotar más las instalaciones deportivas y las nuevas tecnologías, así como evaluar los servicios municipales, premiando a los vecinos empadronados en el municipio.

En palabras del candidato a la Alcaldía de Centrados en La Lastrilla, “valoro este mandato corporativo como un periodo de estancamiento para el pueblo. La mayoría absoluta del PP no ha sido positiva para La Lastrilla ni para el Sotillo. Nos hemos encontrado con un equipo de gobierno pasivo, que no ha sabido dar respuesta a las necesidades del pueblo. El PP en nuestro pueblo carece de un proyecto real para La Lastrilla y para el Sotillo, pues gobiernan las cuestiones del día a día, pero no miran ni a medio ni a larga plazo”.

El candidato de Centrados ya está trabajando en su candidatura, en la que espera conformar un equipo equilibrado en la que todos los núcleos poblacionales del municipio se vean representados, “pues de esta forma, podemos conocer de primera mano, todas necesidades y realidades de nuestro municipio, y trabajar en consecuencia”, afirma Conde, quien informa de que ya está recogiendo multitudes de propuestas, que los vecinos le están reclamando, de cara a incluirlas en su programa electoral. “Contamos con una lista renovada y con un programa tan ambicioso, como necesario para La Lastrilla”, concluye Conde.