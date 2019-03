Cambio-Aldaketa completa lista al Senado

La candidatura conjunta al Senado de los partidos que sostienen el Gobierno de Navarra ya tiene forma definitiva. A pesar de la premura de tiempo, todos se han puesto de acuerdo para designar a sus candidatos.

Junto a Ricardo Feliú, de Unidos Podemos, como número uno, EH Bildu incorpora en el segundo puesto a Arturo Goldaracena. El actual alcalde de Tafalla se presenta en la lista al Senado, aunque hace tres meses decía adiós a la política al anunciar que no iba a optar a la reelección. Sin embargo, ahora reconoce que "ha habido que tomar decisiones rápidas, de hecho la semana pasada presenté mi solicitud para reincorporarme a mi trabajo en Tudela. Me lo propusieron y casi no tuve tiempo para pensarmelo porque, además del orgullo personal que supone la confianza en mí para este puesto, yo soy una persona comprometida con lo que creo y estamos ante una oportunidad histórica".

Completa la terna para la Cámara Alta Anika Luján de Geroa Bai. Cambio Aldaketa ya ha presentado las firmas necesarias para avalar su candidatura, tras haber recogido muchas más de las 5.000 necesarias.