De la taxa turística

Sóc partidari d'una taxa turística. Primer, perquè quan viatge i la pague ho faig ben a gust si el tracte és bo i a més és una quantitat mínima. No crec que ningú es plantege eixa taxa com a element clau per tal d'anar o no a un lloc. I si eixa taxa reverteix després en el sector i serveix per a millorar un sector on la precarietat laboral és una constant, per tal de millorar el tracte... crec que és fins i tot necessària. Una altra cosa és qui i com deu regular-se. Però siga com siga caldria un plantejament més seriós que el calor electoral.