Buenos tiempos para promotores y urbanizadores

Falta mejorar la formación profesional y que se agilicen las licencias. Dos peticiones que ha realizado en la SER el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios, agrupación que cumple medio siglo. Antonio Olmedo ha dicho que lo celebrarán reflexionando sobre cómo se ha consolidado la ciudad en este medio siglo y demandando a los partidos, sean de izquierdas o de derechas, un plan de ciudad a largo plazo, seguridad jurídica y lo que decíamos al principio: más agilidad en la concesión de licencias (en Valencia el ayuntamiento ha mejorado pero quieren más rapidez) y más y mejor Formación Profesional. Según Olmedo el sector ha superado la crisis pero sin agilidad y sin profesionales bien formados puede provocar una huida a otras autonomías de las empresas autóctonas que sobrevivieron a la crisis y de las grandes empresas nacionales con implantación en Valencia.

En la Ser hemos preguntado a Olmedo por la operación urbanística de Mestalla que ve en dos frentes. Por un lado, el urbanístico y por otro el deportivo. Si los resultados del Valencia no son buenos queda condicionado el proyecto de un estadio que corre riesgo de no llenarse y sin ese estadio no se abandona Mestalla. Para Olmedo el problema debe resolverlo el propio Valencia y le parece inadecuado que el club quiera hacerlo pidiendo ayuda pública, pidiendo ayuda a la Generalitat.