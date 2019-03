El pleno aprueba sin consenso los Vigueses Distinguidos

Los populares han acusado al partido socialista de romper el consenso histórico que caracterizaba a los Vigueses Distinguidos abusando de su mayoría absoluta para premiar sólo "a quien les conviene a ellos". Así ocurre, dicen , con la medalla de la ciudad a Zona Franca, a la que galardona ahora unicamente porque está David Regades al frente y lo mismo, aseguran, ocurre al premiar a los jefes dimisionarios de la primaria y no al conjunto del conjunto de la sanidad pública. Por ese motivo se han levantado del pleno, para no tener que votar las propuestas. Y han anunciado que no acudirán a la gala de entrega del próximo miércoles. El PSOE les ha acusado de ser ellos los que hacen política con su postura. Y han justificado la elección ahora de Zona Franca para la medalla de la ciudad porque "a veces en unos meses se hace más que en años" Y también de los jefes dimisionarios de la atención primaria como vigueses distinguidos "porque representan atoda la sanidad viguesa". Mientras Marea de Vigo, que apoyó a los vigueses distinguidos pero se abstuvo en la medalla de la ciudad, criticó también la falta de consenso y pidió buscar una fórmula alternativa para la elección de los galardonados. Finalmente los jefes de servicio dimitidos, 13 colegios, el pintor Diego Giráldez, El director Oscar Villar La comisión de las Fiestas de Coia, la asociación de vecinos Emilio Crespo de Navia, la banda de gaitas Xarabal y Radiotaxi, serán Vigueses Distinguidos en este 2019. La medalla de la ciudad será para Zona Franca.

