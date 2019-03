El PSOE de Valdepeñas incorpora cuatros de sus fichajes en las primeras posiciones

El PSOE de Valdepeñas ha dado a conocer su candidatura para las próximas elecciones del 26 de mayo. Una candidatura que llega con varias sorpresas, puesto que cuatro de sus fichajes encabezan las primeras posiciones.

En este sentido, el número 3 de la lista es David Sevilla, quien sería el concejal de deportes si el grupo socialista revalida el bastón de mando, tal y como ha adelantado el propio candidato a la alcaldía, Jesús Martín, que buscará su quinta legislatura consecutiva.

Sin embargo, uno de los fichajes que más revuelo ha suscitado es el de la número 2 del PP en los pasados comicios de 2015, Julia Cejudo, quien se sitúa en la cuarta posición. y que tomaría las riendas de la parcela de promoción económica en un futuro ejecutivo socialista.

Asimismo, Martín se ha pronunciado sobre este cambio de partido "en la política municipal la ideología de partidos no cuenta (...) el PSOE no es un ente cerrado (...) gobierno para todos los valdepeñeros". También el actual alcalde ha desvelado otro de los motivos de la dimisión de Cejudo como concejala de los populares "se sentía ninguneada en su partido".

La llegada de caras nuevas relega a cuatro de los miembros del equipo de gobierno

La llegada de la regeneración de los socialistas dejará fuera del consistorio a algunos de los actuales concejales. Es el caso de Amparo Crespo (concejala de Medio Ambiente), Manuel López (concejal cultura, educación y festejos), José Manuel Patón (concejal de deportes) y Ana Rosa Ruiz (concejala de Seguridad Ciudadana).

No obstante, Martín ha explicado que "los estatutos del partido no permiten encadenar tres legislaturas consecutivas (...) hecho que se da en hasta cinco concejales y solo se podría incumplir en contadas excepciones". Modificación estatutaria que fue aprobada en el último Congreso. Una norma que no afecta ni al presidente del Gobierno, ni al presidente de comunidad autónoma ni a los alcaldes. No obstante, en este caso, la excepción va a ser Manuel Martínez Alcorocho, quien ocupa el puesto séptimo en esta lista.

De esta forma, de las 10 primeras posiciones hasta cuatro de ellas son para las nuevas incorporaciones del PSOE. Fichajes como David Sevilla, Julia Cejudo, Inmaculada Pacheco y María Del Mar Marqués. Unas primeras posiciones que se conjugan con actuales miembros del gobierno valdepeñero como es el caso de Vanessa Irla, que repite como número 2, así como Francisco Delgado, que volverá a concurrir como número 5. O, el propio Alcorocho, que irá como número 7.

La candidatura del PSOE a las elecciones del 26-M

Jesús Martín Vanessa Irla David Sevilla* Julia Cejudo* Francisco Delgado Merlo María Del Mar Marqués* Manuel Martínez Alcorocho Inmaculada Pacheco* José Antonio Elola Paqui Madrid Antonio Antonaya* Antonia Patón Francisco Delgado Lara María Dolores Sánchez* Antonio Lillo* Amparo Crespo Manuel López Ana Rosa Ruiz José Manuel Patón Eusebia Díaz Salvador Galán Suplente 1: Francisca Sánchez Suplente 2: Jesús Gregorio del Campo Suplente 3: Manuela Cantero Suplente 4: Sergio Sánchez

*En negrita las nuevas incorporaciones con respecto a la lista de 2015