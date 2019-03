"las políticas del PP y PSOE, después de 40 años, no han servido para solucionar los problemas a la gente"

VOX Ciudad Real espera arrasar este sabado en la capital en lo que han definido como el Vistalegre de Ciudad Real, convocado a partir de las 12, en el Paraninfo Luis Arroyo del campus de Ciudad Real, con la participación del presidente nacional Santiago Abascal, junto al cabeza de lista al Congreso por Ciudad Real, Ricardo Chamorro.

Un acto que en palabras del presidente de la gestora Jose Antonio Ruiz Valdepeñas se espera con mucha ilusión, por parte de los simpatizantes de la formación, que siguen creciendo estimando que ya son 600 los militantes que se han acercado a sus filas.

AUDIO| Aquí la entrevista con Jose Antonio Ruiz Valdepeñas en CADENA SER Ciudad Real:

A Castilla La Mancha la formación va a llevar el mismo mensaje global que en el resto de España, que VOX no es un partido fugaz y que su ideario recoge el sentir de una gran mayoría de personas, que perciben que después de 40 años, ni el PP ni el PSOE han solucionado los principales problemas de los españoles.

Ruiz Valdepeñas reitera que VOX va a tener una presencia decisiva en la política nacional también en Castilla La Mancha y en muchos Ayuntamientos, dando por hecho que van a llegar a todas las instituciones.

De momento no se pronuncia sobre las listas, todavía por completar, en Ciudad Real asegurando que están buscando las mejores opciones con la vocación de servir a España. Candidaturas en las que no descartan la presencia de ex militares, destacando que nadie mejor que estas personas honradas que han sacrificado su vida por la nación española.

En defensa propia, derecho fundamental

El representante de la formación de ultraderecha valora algunas de las propuestas lanzadas por Santiago Abascal, como las armas de fuego para garantizar el derecho a la defensa propia. Asegura que no es nada descabellada, es garantizar el derecho a la tranquilidad, si estoy en mi domicilio y es asaltado, que pueda defenderme". Insiste que " puede haber gente que considere que no es algo lícito, no digo convertir las calles en un oeste americano, pero el derecho a la defensa es un derecho fundamental, lamentablemente estamos viendo muchos episodios de violencia y no los provoca un arma de fuego".

Sobre la postura de VOX en torno a la ley de la violencia de género lamenta que se les haya malinterpretado, no se puede entender que ningún partido esté en contra de que se proteja a las mujeres, lo que defienden es que no es cuestión de sexos, sino de personas, lamentando que las medidas que se han activado, no hayan sido lo efectivas que todos desearíamos.