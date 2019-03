Un auditorio lleno, como si fuera una banda de rock internacional, recibía al periodista de la Cadena SER y ganador de un Premio Ondas, Isaías Lafuente, y a la escritora y periodista, Nuria Varela. Se trataba de la penúltima entrega del undécimo curso de la Escuela de Ciudadanos de Manzanares.

Una entrega que ha sido la más multitudinaria de esta edición del curso de esta Escuela. Una cita en la que sus seguidores, permítanme el recurso usado entre el público adolescente, los isaiers y varelaers siguieron con mucha atención el debate, o mejor, la conversación entre amigos y compañeros.

Una de las ediciones más multitudinarias / SER Valdepeñas

Una conversación con la Igualdad como protagonista. Mucha igualdad. Igualdad que, aún, en pleno Siglo XXI, en pleno año 2019 no ha llegado. En este sentido, tanto Lafuente como Varela han argumentado que "sin igualdad no hay democracia y sin democracia no hay igualdad".

Asimismo, en esta conversación, Varela ha lamentado que "raro es aquella mujer que no ha sufrido un episodio de violencia sexual (...) no lo hablamos entre nosotras (...) violencia sexual, física, económica". Por su parte, Lafuente ha recalcado que "antes de 2003 no veíamos a las mujeres ni muertas". En clara alusión al año desde el que se contabilizan las fallecidas por violencia de género. Además, seguidamente Varela ha subrayado que "los hombres no se cuidan ni de sí mismo (...) un alto porcentaje del cuidado de mayores y niños lo hacen mujeres".

VÍDEO | Vea la conferencia al completo

El lenguaje y la educación en la igualdad

Otro de los pilares de esta conversación ha sido la Educación. Una Educación que, según Varela, es muy importante y en la que aún no ha entrado la igualdad "he cogido un libro de mi hijo de literatura y solo se mencionaba a una mujer en esta materia".

Por todo ello, Varela ha querido poner el foco en las cifras de la violencia de género "tenemos 1.670 mujeres menores de edad, de entre 14 a 17 años, protegidas con una pulsera". En este sentido, Isaías ha lamentado que "nuestros jóvenes se han criado en democracia y tenemos chicos que violan a las chicas (...) algo está fallando".

Los protagonistas de la nueva entrega de la Escuela de Ciudadanos de Manzanares (Ciudad Real) / SER Valdepeñas

También, Varela ha afirmado que "tenemos Juzgados de violencia de género con personal no especializado en esta materia (...) tenemos dos agujeros negros: el aula y los tribunales".

En cuanto al lenguaje, tanto Varela como Lafuente han coincidido en que es un mecanismo para impulsar esa igualdad de género. Por ello, Varela ha subrayado que "¿cómo puede ser el masculino genérico? no, el masculino es masculino".

La Huelga Feminista: dos visiones diferentes

En cuanto a la Huelga Feminista que cada 8 de marzo vive nuestro país, desde hace apenas dos años, Lafuente ha asegurado que "las cifras de estas huelgas son bajas".

Por su parte, Varela ha afirmado que "nuestras luchas no duran pocos años (...) para poder votar hemos tardado casi un siglo". Además, Varela ha lamentado que "los sindicatos convocaran dos paros (...) este paro le convocamos las mujeres y no los sindicatos".

Un punto con posturas enfrentadas entre los protagonistas. Por ello el propio Lafuente ha lamentado que "yo no me he sentido convocado en esta huelga". A lo que Varela le ha respondido "claro, es que es una huelga de mujeres. Es importante que así sea (...) no te sientas desplazado". A su vez, Lafuente se ha sincerado "donde no me invitan no suelo ir (...) se podría haber manejado de otra manera".

Sobre este mismo tema, Lafuente "debo de ser más tradicional porque cuando hay una huelga". A lo que le ha afirmado Varela "claro, es que esta es una huelga para que se nos eche de menos a nosotras (...) esta huelga va encaminada a esas mujeres que siguen como amas de casa, es decir, el trabajo de cuidados (...) esas mujeres que nunca han visto valoradas sus labores". Un debate que ha concluido con una fuerte ovación del público.

Feminismo y la ultra derecha

Asimismo, en esta cita se ha alertado de la emergencia de determinados partidos con ideas radicales, como es el caso de VOX. En esta línea, el periodista de la Cadena SER ha subrayado que "no me imagino una España feminista con determinados partidos (...) nuestra arma es el voto (...) cada paso no dado es un paso atrás". También ha vuelto a destacar que "me preocupa mucho los acercamientos de otros partidos a esta formación (...) hay que estar muy alerta".

Sobre este mismo asunto, Varela ha afirmado que es lógico que este partido tenga el punto de mira en el feminismo "llevamos tres siglos de vida luchando contra todo tipo de dictaduras". También ha reflexionado "si la gente tuviera las herramientas de lo que ha pasado en el pasado, nadie votaría a VOX".

Un debate que, como viene siendo tradicional, concluía con un intenso debate que se trasladaba al público asistente. Un público que, con sus preguntas, denotaba que sabía a lo que venía. Preguntas con gran protagonismo del público joven. Preguntas sobre la discriminación de algún sector feminista hacía las personas transexuales, entre otras.