Dos anónimos

Investigación, lo que se dice investigación por parte de Podemos para destapar la auditoria de Hunosa referida a la candidata del PP Teresa Mallada, no hubo mucha, más bien se podría decir que no hubo ninguna. Todo partió de dos cartas anónimas, recibidas por el partido morado, en las que se revelaban posibles hechos de la ex presidenta de la empresa pública minera que pudieran ser constitutivos de un delito de malversación de fondos públicos. Algo que ella negó siempre, antes y ahora.

Es cierto que tras la denuncia pública sobre el documento en el que se cuestionan facturas que suman más de 18.000 euros esta Podemos-Asturias. Lo que se desconoce es quien movió los hilos para destapar la auditoría de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que cuestionó en 2015 gastos realizados en la etapa de Mallada como presidenta de Hunosa.

Que en el PP asturiano hay una guerra abierta entre los sectores que lideran por un lado la presidenta regional del partido, Mercedes Fernández, y, por otro, la candidata a la Presidencia del Principado en las elecciones de mayo, Teresa Mallada, es algo que no ofrece ninguna duda.

Fruto de este enrarecido ambiente fue la reciente destitución por parte de la dirección nacional de la organización del número dos de Cherines, de su secretario general, Luis Venta, acusado de presuntas amenazas en un escrito dirigido a una persona de la confianza de Mallada, el portavoz municipal de los populares gijoneses, Pablo González.

Señala Teresa Mallada que está sufriendo una campaña de acoso dirigida por, cito textualmente, “el odio, la inquina y el miedo” y añade que “no sé si viene de fuego enemigo o amigo”. Sí la propia afectada duda de quién instiga esta aparente operación política, si es incapaz de desmentir rotundamente que nadie de su partido está detrás de ella es que algo no cuadra, que la crisis en el PP asturiano va más allá de cuestiones meramente políticas.