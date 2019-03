Muñiz: "Tenemos que mantener la calma"

Juan Ramón Muñiz quiere eliminar las dudas que pudiera haber sobre el Málaga por la racha de resultados que lleva, donde ha ganado uno de los últimos ocho disputados. El técnico celebró al vuelta al trabajo de Ontiveros y Pacheco, y no se fía del Nástic. En cuanto al desencanto de los aficionados por los últimos resultados Muñiz entiende la presión. "Hay exigencia, es el tornado del que hablamos cuando desciendes. Debemos asumirla. Sabes de las situaciones y de lo que vas a vivir antes de venir. No me esperaba nada diferente. Sabía que no era una piscina, sabía que era un mar donde puede haber oleaje. Ya llegará el mar en calma. Nos gusta esa exigencia porque no nos acomodamos. Es previsible. También sabíamos que tenemos que mantener la calma. Se siente el nerviosismo, pero esto cambia de un día para otro. Si consigues ganar el siguiente viernes La Rosaleda se cae abajo. Eso el equipo lo necesita".

