Sevillano: "Si no estamos salvados el sábado, me da un telele"

Llegó el día. El Río Duero Soria se juega este sábado (en Los Pajaritos, 18.00 h.) la permanencia en prácticamente una final ante CV Melilla, que pelea por el mismo objetivo en esta penúltima jornada, aunque el conjunto de la ciudad autónoma aún tendrá una última oportunidad el próximo fin de semana ante Barça, que juega mañana en casa ante Teruel.

La situación es la siguiente: Río Duero 20 puntos, Melilla y Barça, 17. Pero las cuentas son claras: una victoria celeste garantiza la salvación, ya sea sumando 3 (3-0 y 3-1) ó 2 puntos (3-2). Una derrota por 2-3, sumando un punto, también deja a los sorianos muy cerca de la permanencia, también pendientes de que Barça no derrote a Teruel, lo cual se antoja complicado. En el caso de que los sorianos no puntuasen (perder 0-3 ó 1-3), también se conseguiría la salvación si Barça no puntuase, ya que a falta de un partido la distancia seguiría siendo de tres puntos, pero al tener más victorias los sorianos y mejor set-average, aunque los catalanes derrotasen a Teruel y alcanzasen los 20 puntos, seguirían por detrás en la clasificación.

Y, en el peor de los casos, perder sin puntuar y que ganase Barça, habría que rehacer las cuentas de cara a la última jornada. Pero el entrenador celeste, Manolo Sevillano no quiere ni pensar en esa opción. “No quiero, porque me da algo el domingo. Si el sábado, después del partido, cuando acabe toda la jornada, no estamos salvados, a mí me da un telele, porque de verdad estoy muy confiado en que este sábado quede todo cerrado”. Por eso, insiste en que este último partido en casa tiene que ser una despedida a lo grande de la temporada: “Ganando y directamente celebrándolo, sin tener que esperar a otros resultados. Confío en que ganemos y lo celebremos en la cancha”.