Las bajas condicionan al Numancia en su visita al Rayo Majadahonda

Problemas, muchos problemas para el entrenador del Numancia Aritz López Garai para visitar este domingo a mediodía al Rayo Majadahonda, en la jornada 31 de la Liga 123. El duelo del pasado lunes ha pasado factura y son varios los jugadores con problemas físicos. Son baja segura Unai Medina, Ganea, Oyarzun y Kako Sanz, lesionados, mientras que otros hombres como Higinio (con un pinzamiento en la espalda este jueves) y Nacho (con molestias en el aductor), son duda hasta casi última hora. Además, Yeboah está con la selección Sub 23 de Ghana. Por el contrario, el técnico rojillo recupera al mediocentro Gus Ledes, tras sanción, y a Marc Mateu tras lesión. En total, con cinco bajas, dos dudas y muchas incógnitas, ya que de los siete jugadores citados, cinco de ellos juegan en banda.

Esta circunstancia podría conllevar un cambio de sistema. “Es una opción cambiar de dibujo, aunque hacerlo sin haberlo entrenado mucho no es recomendable me gusta. Recuperarán la titularidad hombres que han jugado poco tiempo atrás, como Luis Valcarce y Markel, que seguramente ocipen los laterales y, como les hec dicho, son oportunidades que se presentan, y hay que aprovecharla. Creo que ambos están preparados y si lo hacen bien, volverán a la dinámica de contar con minutos”.

La posibilidad del cambio de sistema sería pasar a jugar con tres centrales, aunque López Garai no quiere aventurarse. “Está claro que sin jugadores de banda, aunque queremos jugar con un 4-4-2, nos siguen faltando efectivos en esas posiciones. La opción sería esa, cambiar a ese sistema de 3 centrales, pero no soy partidario de un cambio tan radical y menos sin haberlo preparado bien”.

La situación seguramente provoque que entre en la lista un jugador del filial, Moha para cubrir las bandas, toda vez que Nacho y Marc Mateu, aunque estén disponibles, no estarán al 100%. “Con el dibujo habitual se nos hace necesario un hombre en el extremo derecho –contando con Fran Villalba como extremo zurdo, tal y como viene siendo habitual-. Podemos poner a un delantero, como iginio en Tenerife o el lunes; a ver si Marc puede estar para 60 ó 70 minutos, y la opción de Moha, que es un extremo puro…”.

El conjunto rojillo buscará su segunda victoria a domicilio después de sumar sólo un triunfo en las últimas seis jornadas, con 6 puntos de 18, algo que no preocupa al míster. “No me gusta hablar de situaciones límite o de imperativos o de tres jornadas sin ganar. Prefiero pensar que llevamos dos sin perder. Me gusta ver más la botella medio llena. Venimos de hacer dos grandes partidos que no nos han servido para ganar. Pero a Majadahonda vamos a ganar”.

Por su parte, en el Rayo Majadahonda, que está a 6 puntos del descenso, su técnico Antonio Iriondo también tiene bajas importantes, como el defensa Ernesto Galán y el centrocampista Óscar Valentín, ambos lesionados.