Una veintena de afiliados de IU de Ponferrada piden la baja por falta de transparencia

En un comunicado, al que acompañan 17 firmas, se preguntan cómo Javier Arias pudo decir en la SER que las cosas están más tranquilas después de las primarias y que los problemas de ese proceso se debieron a que era la primera vez que se abrían a simpatizantes.

Recuerdan que las cosas no están tranquilas, sino que ni se han tratado ni se han resuelto y aseguran que sus impugnaciones no fueron por el procedimiento, sino porque quines apostaban por el candidato alternativo no pudieron votar aludiendo a errores en el censo que llevaron a Manuel Fernández a retirar la candidatura y darse de baja. Acusan por tanto, a Javier Arias de ser juez y parte del pucherazo en Ponferrada y también le recuerdan que no es la primera vez que se realizan primarias, en contra de lo que él afirmaba, puesto que él mismo participó en el proceso de integración de IU en Ponferrada en Común.

También afirman que en todos los procesos de IU Ponferrada y Bierzo ha habido problemas con los censos y acusan a los dos concejales de Ponferrada en Común de no rendir cuentas ni de su actividad política ni de sus ingresos.

Por todos esos motivos se van ya que dicen no querer formar parte de una ‘pantomima de unas pocas y pocos’.