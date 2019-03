Jolaseta se queda sin final

No pudo ser. El Atlético Terrasa se mostró muy superior a Jolaseta en la semifinal copera que enfrentaba a ambos en Madrid. Los vizcaínos habían llegado a la cita tras eliminar a los cántabros del RS Tenis por 1-2-

Para ello tuvieron que darle la vuelta al marcador algo que no pudo volver a repetir ante el conjunto catalán. El At Terrasa se adelanto en el marcador antes de llegar a la mitad del primer periodo y aunque respondió, Jolaseta no encontró el camino para lograr empatar.

Antes de irse a vestuarios al descanso el partido se ponía mas cuesta arriba con el 0-2. En la segunda parte Jolaseta se volcó en ataque, pudo haber acortado distancias con un penalti corner pero Terrasa volvía a golpear en dos ocasiones para el 0-4 final

Aún así los getxotarras logran la mejor clasificación en su historia copera con las semifinales disputadas en esta edición ya que lucharán por el bronce.