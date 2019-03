Natxo augura que se le cuestionará y destaca al colombiano Didier Moreno

Natxo González, entrenador del RC Deportivo, ha augurado que se le cuestionará desde ahora por el bache de resultados del equipo y ha destacado el partido del colombiano Didier Moreno ante el Almería (0-0) en su posición natural, el doble pivote, por primera vez desde que llegó al club el pasado verano.

"Didier ha sido el mejor del partido, con lo cual me alegro muchísimo por él porque con estos jugadores puedes ir al fin del mundo", comentó el técnico tras el partido.

González reconoció sobre su cargo que "no hay ninguna duda de que se va a empezar a cuestionar" su continuidad.

"Firmo en el Dépor y mi objetivo es estar todo lo más que pueda y trabajo cada día para eso, es mi ilusión y trabajaré hasta el último día por conseguir los objetivos como he hecho siempre y normalmente los he cumplido y hasta el último momento voy a hacer todo lo posible. Sé que ahora lo recurrente es el entrenador. Esto está montado así, qué voy a hacer", dijo.

"El día que me tenga que ir me echarán los resultados pero me iré con la cabeza muy alta porque soy luchador. Saldrá que mi nombre estará ahí durante toda la semana, pero yo a trabajar, trabajar, trabajar", insistió.

De sus jugadores comentó que ahora mismo llevan "encima una carga de responsabilidad" que no les permite "poner" en el césped "lo mejor de cada uno" e incluso dijo que empieza a "dudar" si les ayuda jugar en casa.