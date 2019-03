Casi 2,5 millones de euros caen en Jódar en la Lotería Nacional

El segundo premio del Sorteo Extraordinario de 'El Padre' de la Lotería Nacional celebrado este sábado, que ha correspondido al número 96.843 y que está dotado con 250.000 euros al número, ha tocado en el municipio jiennense de Jódar, según la información de Loterías y Apuestas del Estado recogida por Europa Press.

En concreto, el número agraciado procede de la administración número 1 de Jódar, ubicada en la calle General Fresneda, número 14. Además, se han vendido décimos agraciados en Badalona (Barcelona) y Zaragoza.

Esta redacción ha conversado, poco minutos después de terminar el sorteo, con María Isabel Mengíbar Serrano que es la administradora-trabajadora del despacho de lotería n.º 1 ‘Cristo de la Misericordia’, que se mostraba entusiasmada y feliz, al ser el mayor premio de que repartido en los poco más de tres años al frente de la administración, y con ello haberle devuelto a vecinos y vecinas la confianza depositada en ella, “… Me llegan todas las semanas 10 series que son 100 décimos, he devuelto unos cuantos pero pocos, hasta esta mañana he estado vendiendo ese número. Cada décimo tiene 25.000 euros de premio. Está repartido entre abonados y gente que lo ha comprado en ventanilla…”

Por su parte, el primer premio, dotado con 1.300.000 euros al número, ha correspondido al 86.445 y se ha vendido en Aldaia (Valencia). Los reintegros corresponden a los números 5, 1 y 4.