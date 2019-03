Las rebajas de marzo en el grupo I de la Segunda B ofrecen una nueva ocasión para la Cultural. Ocasión de rebasar al actual líder, el Fuenlabrada (perdió 3-1 ante el Unionistas), al que visita el próximo domingo, ocasión de recuperar las mejores sensaciones, ocasión de fidelizar el Reino de León y, de paso, alargar la racha de imbatibilidad que se extiende desde la primera jornada de la segunda vuelta. Se busca líder, en la tabla y sobre el césped. El Atlético B y el Fuenlabrada han cedido y ahora les toca a otros, ¿tal vez la Cultural? Vuelve a tenerlo a tiro

Señé afronta una nueva reaparición / Radio León

José Manuel Aira busca la fórmula para salir del dilema de los metros finales en ambas porterías. Suspira por una solución individual entre sus muchos y buenos futbolistas, ese desequiibrio, esa gota de inspiración que marque diferencias. Lo tiene en sus botas Señé, la principal novedad de este partido después de tres semanas en el dique seco. El catalán es uno de los fijos para el técnico y podría saltar directamente al once inicial desbancando a Capilla u Ortiz porque hasta nueva orden la pareja Aridane-Dioni tiene vigencia en terreno propio. Medita más modificaciones Aira, que esta vez no contará con uno de sus habituales hombres de refresco, Zelu, por lo que el estreno de Andy Kawaya se intuye cercano para satisfacción de los curiosos.

Serán miles los hinchas que acudan al estadio buscando la mejor versión de los blancos y celebrar así el tercer triunfo consecutivo en el Reino, dato novedoso en la presente liga. Al calor de su afición se aferra la plantilla, como en las grandes citas. Lo es la llegada del Celta B, tras convertirse en los últimos años en un grande la división. Tiene la etiqueta a pesar de su mala clasificación. Al menos así se le considera en la casa blanca.

Mancebo, titular en la ida con la Cultural, no podrá jugar con su actual equipo / CYD Leonesa

La era post Borja Iglesias dejó una segunda fase de ascenso y una caída en picado en la presente campaña en la que se asomó al descenso. En realidad el celtismo vive su particular "annus horribilis" con el primer equipo en trance y el filial alejado del objetivo. A Rubén Albés le fueron creciendo los enanos desde las habituales presencias con los mayores de su estrella Denis Eckert, ahora en el Excelsior holandés, hasta acumular más de una decena de bajas. La dolencia cardiaca de Manu Apeh y las lesiones de Costa, Pampín o Jacobo, que ha entrado en la lista por vez primera en 2019, les apartaron durante muchos partidos. Molina, Aarón Rey o Salomón siguen aún fuera de combate. Y no estará Ibán Salvador debido a los compromisos de su selección. Y no podrá jugar Mancebo (titular en la ida) por prohibición de la Cultural en el acuerdo de cesión. Y sobre Sergio Bermejo, fichaje invernal, pesa una sanción. Y Alende y Solís están entre algodones. Y...

Con este panorama Albés ha convocado a cuatro juveniles, como Carreira, candidato al once celeste en el que, a pesar de las circunstancias, habrá talento (Rai, Serrano...) y dos principales amenazas. La velocidad de Pastrana y Manu Apeh en los últimos metros pueden arruinar la tarde a cualquiera. Como sucedió en noviembre en Barreiro en pleno carrusel goleador (3-3), aunque cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.

ALINEACIONES PROBABLES:

CULTURAL: Palatsi; San Emeterio, Vázquez, Iván González, Jiménez; Yeray, Sergio Marcos; Ortiz, Señé, Dioni; Aridane.

CELTA B: Iván Villar; Carreira, Costa, Alende, Farrando; Rai Marchán, Solís; Dani Vega, Serrano, Pastrana; Apeh.

ÁRBITRO: Pardeiro Puente (Cantabria).