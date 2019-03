Prisión comunicada sin fianza para la mujer que mató a su marido en San Pedro del Pinatar

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de San javier, en funciones de guardia, acuerda el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para la mujer que el pasado juevez mató a su marido en San Pedro del Pinatar . Se investiga un delito de homicidio. La mujer ha pasado esta mañana a disposición judicial y ha declarado ante el juez, respondiendo a las preguntas del juez, la fiscalía y la acusación particular, según ha contado a la SER uno de sus abogados, Mariano Bo.

Bo ha señalado que ha relatado al juez que "fue una falatidad, que no sabe como ocurrió, que fue un forcejeo y que fue practicamente un accidente y que no recuerda nada". Además, ha contado que "fue ella la que llamó al 112 y a su familia".

Su abogado dice que el hecho de que hubo un forcejeo "lo reconocen todas las partes" y que ella cuenta que en ese forcejeo no recuerda lo que pasó y que al haber una sola lesión y eso indica, desde su punto de vista, que "no hubo intención". Según Bo "una persona que quiere matar a otra no avisa inmediatamente".