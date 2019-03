Histórico subcampeonato

No pudo ser. El Txuri-Urdin femenino disputaba la primera final del play-off por el título de liga de su historia, y no pudo con un Majadahonda superior. Pero no se le puede restar nada de mérito. Porque las chicas de Koldo Saenz son dignas subcampeonas, dando un paso al frente increíble en su crecimiento y demostrando a todo el mundo que han llegado para quedarse y para la seguir la estela de éxitos del equipo masculino.

El resultado en el segundo partido de la serie final, el primero en casa del Majadahonda del fin de semana, fue demasiado claro como para pensar en la sorpresa ante el mejor equipo con diferencia del hockey hielo de los últimos años. Las donostiarras perdieron 6-0 en un partido en el que estuvieron siempre a remolque y no pudieron hacer frente a la superioridad de su rival.

De esta forma termina la temporada liguera para un equipo que ha crecido por encima de las expectativas que había creado a principios de temporada, llegando hasta el playoff primero y superando entonces en las semifinales a su bestia negra, el Sumendia de Vitoria ganando los dos partidos en tierras alavesas. Pero en la gran final no pudo ser, no pudo con el más difícil todavía, y perdían los dos primeros partidos con un resultado contudente. Ahora, como más que dignas subcampeonas del equipo revelación de la temporada, afrontan la Copa de la Reina que se disputará en San Sebastián el 13-14 de abril.