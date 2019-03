La Real mira al futuro y sigue de cerca al venezolano Enrique Peña

La Real Sociedad mira al futuro, más allá de la próxima temporada, cuando hace seguimiento de futuros posibles objetivos. Parece que la formade actuar de Roberto Olabe le lleva buscar jugadores jovenes con mucha proyección antes que futbolistas experimentados y cuyo rendimiento es más inmediato pero de menor recorrido en el mercado de cara al futuro. Hacía ahí es donde está dirigiédose los movimientos de la dirección de fútbol en el íltimo año y en esa dirección se dirige de cara a la planificación de la próxima campaña. El ejemplo más claro es elfichaje del joven central francés de 19 años, Modibo Sagnan. O la prueba que se está haciendo con mete sub-20 de la selección de Ecuador, 'Araña' Ramírez.

Olabe busca futuro. Jóvenes con los que apuntalar el proyecto de la Real para los siguientes años, un proyecto que empieza en Zubieta con el cambio generacional que está llevando a cabo y que se irá completando en años sucesivos afianzando a los muchos jugadores de la cantera que está debutando esta temporada con el primer equipo, dando sus primeros y prometedores pasos en el fútbol profesional. En esa línea se enmarca también el interés en el joven de 19 años alemande nacimiento pero venezolano de origen, Enrique Peña.

Se trata de un centrocampista ofensivo, que se desenvuelve bien en las tres posiciones de línea de tres por detrás del delante, aunque acostumbra jugar más por dentro que por fuera. Enrique Peña pertenece a la cantera de Eintrach de Frankfurt, que lo vendío en verano de 2017 al Borusia Dortmund, donde no está teniendo los minutos que considera necesarios para poder seguir creciendo. La clave es que termina contrato a final de la presente temporada, por lo que el hecho de que quede libre en junio de este año hace que sea un pieza tan atractiva como codiciada

Enriue Peña ya ha debutado con el primer equipo, tanto del Borussia Dortmund como de su primer club, y además haciendo buenos números, como acreitan los nueve goles que ha marcdo ya en la Bundesliga alemana. En la Real guardan muy buenos informes de Enrique, y recomiendan intentan su contratación, porque el riesgo fichandole no se considera elevado. La voluntad de un jugador que no quiere seguir ya se sabe como termina. Pero a la Real le salen competidores muy duros, porque es una oportunidad interesante para clubes de la Premier y el Calcio italiano que han puesto sus ojos en su posible fichaje. La Real no le pierde de vista, y es otro de los jugadores jóvenes del fútbol europeo que tiene en su lista de posibles objetivos.

Dentro de esa idea de buscar futbolistas más jóvenes se ecuentra el interés en Kamano, jugador del Girondins de Burdeos de sólo 22 años que actúa como extremo. Olabe, preferentemente, está mirando reforzar las posiciones de ataque, ante la más que previsible salida de Sandro, sin descartar una cesión de Bautista. Aparte de lo que ofrece Zubieta, Olabe busca más sabía nueva en el fútbol europeo.