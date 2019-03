Redry: "La sensibilidad es un superpoder"

Desde que somos pequeños, los adultos se encargan de decirnos: "No llores, pensarán que eres débil"; "No demuestres que te duele la ruptura, te harán más daño"; o frases como: "Un hombre no muestra sus sentimientos". Grandes errores que a veces nos transmiten los adultos confundidos también por lo que a ellos les enseñaron.

La sensibilidad del escritor 'Redry'

David Galán Aparicio, más conocido como 'Redry', lo tiene claro: "Se suele huir de la sensibilidad porque se dice que es algo negativo y yo creo que es todo lo contrario. A mí solo me trae cosas buenas. La sensibilidad es un superpoder". Estas palabras del escritor vallisoletano describen a la perfección el homenaje que hace a la sensibilidad en su poemario 'Huir de mí', con el que recientemente ha ganado el II Premio EspasaEsPoesía de la Editorial Espasa, que le permitirá ver publicada su obra como parte del premio, además de recibir 20.000 euros.

En A vivir que son dos días Castilla y León, 'Redry' repasa con nosotros cómo ha pasado de pegar mensajes con poemas en los asientos del autobús hasta ver publicados sus libros.