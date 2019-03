El vídeo que denuncia el machismo en las letras de las canciones se convierte en viral

El audiovisual que denuncia el machismo en las letras de canciones actuales, creado por los alumnos de la Escuela de Arte ‘José María Cruz Novillo’ de Cuenca, se ha convertido en un fenómeno viral. Los estudiantes de este centro educativo lo publicaron el pasado Día de la Mujer y el vídeo acumula ya más de dos millones de reproducciones.

El audiovisual comienza con testimonios de los propios alumnos que hablan directamente a cámara con mensajes como estos: “Quiero una mujer bonita, callada que no me diga nada, que cuando me vaya de noche y vuelva por la mañana no me diga nada. Y aunque no le guste se quede callada. Sí, yo cocinaré; sí, yo limpiaré. Serás el jefe y te respetaré. Y me pide más aun sabiendo que la puedo dañar. No es culpa mía si me porto mal. Por amarle sería capaz de todo sufrimiento”.

Descubrimos en estas palabras posiciones machistas de dominio del hombre sobre la mujer, de esposas sometidas al capricho del marido. Lo sorprendente de esta historia es que estos mensajes son letras de canciones actuales de grupos o cantantes como Trebol Can, Jiggy Drama, Cali & El Dandee, David Guetta, Dasoul, Thalía o Maluma.

El trabajo estuvo coordinado por la profesora de Cultura Audiovisual Cristina López y, al poco de iniciar la investigación, descubrieron “que había miles de ejemplos. Los propios estudiantes fueron los primeros sorprendidos”. Nos lo ha contado en una entrevista en Hoy por Hoy Cuenca.

Ahora el vídeo es ya viral y acumula más de dos millones de reproducciones en Facebook y más de cien mil en Youtube. La profesora Cristina López destaca “el gran interés que ha despertado el vídeo en centros educativos de toda España que se han interesado ya por el audiovisual para compartirlo con sus alumnos”.