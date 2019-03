Heredia, gol de oro (0-1)

BETIS DPVO 0 - XEREZ DFC 1

Victoria importantísima de un Xerez DFC que llegaba a la Ciudad Deportiva Luis del Sol tras la decepción del empate la semana pasada en casa ante el Puente Genil. Los de Tébar tenían una salida difícil, ante un rival directo que no iba a poner las cosas nada fáciles. Fue dominado durante todo el partido, pero un gol de Heredia en el descuento terminó dando tres puntos de oro a los azulinos.

Comenzó el partido con el equipo xerecista llevando la iniciativa. Durante los primeros minutos completó alguna buena jugada por la banda izquierda con Bello y Juan Gómez, pero sus pases no encontraban rematador. La presión alta de los de Tébar no dejaba al filial verdiblanco salir de su campo y provocaba muchas pérdidas en salida que no pudieron aprovechar. Pero poco a poco el Betis Deportivo se fue soltando y haciéndose con la posesión de la pelota. Antes del cuarto de hora llegó la primera ocasión clara del partido con un disparo de Altamirano tras una buena combinación con Rober y Raúl que paró Flere. No tardó en llegar la respuesta del Xerez DFC tras buena jugada entre los tres de arriba. La puso Casares desde la derecha, Gallardo la aguantó para la llegada de Bello, pero el disparo del 10 se marchó alto.

A la media hora de partido el Xerez DFC volvió a dar un susto a la parroquia verdiblanca por medio de Casares, que se desmarcó a la espalda de Julio Alonso y en el mano a mano con Carlos Marín la cruzó en exceso. El Betis centraba sus ataques en la banda derecha con continuas incorporaciones de Altamirano. En una de ellas, tras un resbalón de Juan Gómez, el filial estuvo cerca del gol tras un centro de Irizo que Joaqui acertó a despejar antes de que el balón llegara a los pies de Robert.

El segundo tiempo comenzó con susto para los azulinos después de una gran jugada de Altamirano que no alcanzó a rematar Raúl en boca de gol. Pocos minutos después el XDFC estuvo cerca de marcar en una internada de Alberto Heredia que no encontró rematador. El guión seguía siendo mismo: dominio del Betis pero sin llegadas claras. Hasta que Abreu dejó solo a Raúl ante Flere tras una gran jugada individual. El disparo del delantero fue muy forzado y atrapó sin problemas el portero azulino. El propio Raúl la volvió a tener en los minutos finales en una jugada a balón parado, pero su remate, también forzado, se paseó por la línea de gol. Adri lo intentó después con un derechazo buscando la escuadra de la portería verdiblanca, pero el disparo lo sacó Marín con un paradón.

Viendo el dominio verdiblanco, Tébar apostó por la velocidad de Khalok y Heredia para salir rápido al contragolpe y sentó a Gallardo y Bello. Fue precisamente Heredia el que aprovechó un centro de Casares para rematar dentro del área y hacer el 0-1 en el tiempo de descuento. Unos minutos más tarde Khalok hizo una gran jugada recortando a dos rivales, pero su disparo se marchó desviado. Tuvo el empate el Betis Deportivo con un disparo de Iván Navarro que taponó Joaqui y, posteriormente, fue Escardó el que lo intentó tras una incorporación de Edgar que también taponó la defensa.

Ahí murió el partido. El Xerez DFC se llevó tres puntos importantísimos in extremis en un partido en el que fue dominado, pero que volvió a poner de manifiesto la gran solvencia defensiva de los de Tébar. Esta vez sí hubo efectividad. Dos ocasiones claras, un gol. Sigue la lucha por lograr una plaza para los playoffs de ascenso a Segunda División B.

Betis Deportivo: Carlos Marín, Altamirano, Edgar, Diego, Julio Alonso, Paul, Irizo, Abreu, Raúl, Rodri, Robert.

Xerez DFC: Flere, Marcelo, Robin, Joaqui, Juan Gómez, Adri, Rodri, Alberto Heredia, Casares, Gallardo, Bello.