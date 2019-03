Sergio Sánchez y Mónica Gutiérrez se imponen en la XIII media maratón Ciudad de Segovia

El leonés Sergio Sánchez con un tiempo de una hora siete minutos se ha impuesto por segundo año consecutivo en la meta de la decimotercera edición de media maratón Ciudad de Segovia. Sánchez calificaba la carrera de espectacular “hoy es la misma prueba en mi ciudad León, pero yo no puedo perderme la media de Segovia, muy recomendable para todo el mundo. Además la gran cantidad de gente animando hace que superemos las múltiples cuestas del recorrido, con aficionados muy entendidos que te animan ya por tu nombre,en definitiva una carrera espectacular”.

En el podio junto a Sergio Sánchez en segunda posición Luis Miguel Sánchez y Youness Aithade. Mientras el primer segoviano en cruzar los arcos del Acueducto era Nacho de la Calle.

Cerca de 2.300 atletas, de todas las provincias y 18 países, tomaban la salida a las 10,30h de la mañana tras la preceptiva salva de cañón de los alumnos de la Academia de Artillería. El recorrido es el mismo de las últimas ediciones. Un trazado urbano, exigente y espectacular Acueducto-Alameda del Parral-Fuencisla-Acueducto-Casa de los Picos-San Martín-Judería-Catedral-Plaza Mayor-Canonjías-Alcázar-San Andrés y termina bajando desde el p.k. 19/21, paralelo al recorrido superficial del Acueducto.

Mónica Gutièrrez ha parado el crono en una hora dieciseite minutos / Juan Martin

Mientras en féminas se imponía la extremeña Mónica Gutiérrez con un crono de una hora diecisiete minutos que era la primera vez que tomaba parte en la prueba “me he ido dosificando al ritmo que yo iba controlando, aunque he tenido un pequeño incidente sin importancia en un punto del recorrido al paso por uno de los puntos de control de los chips, en el que me he desviado haciendo cerca de 200 metros más que no me han pasado finalmente factura sobre todo a nivel mental. La dureza del recorrido se mitiga con el ánimo que aporta la gente a lo largo de circuito” señalaba la extremeña en la meta.

Entre los corredores, diferentes grupos de atletas con el grupo más numeroso llegado a Segovia con los 190 participantes de la Brigada paracaidista con sede en Pracuellos del Jarama. Desde la organización de la prueba se muestran contentos por el transcurrir de la prueba, con las calles llenas de gente animando a los corredores.

Cerca de 2.300 atletas han participado en la XIII edición de la media maratón Ciudad de Segovia / Juan Martin

Los atletas han estado animados en los barrios con la participación de las distintas asociaciones vecinales y el salto de los paracaidistas al comienzo de la prueba que también ha tenido su toque cultural con la representación de varios pasajes del montaje teatral del Sinodal de Aguilafuente.