"La joven de Godella es un caso aislado dentro de los enfermos de salud mental"

María Gombau, la joven que supuestamente habría matado a sus hijos en Godella la semana pasada, según apuntan los indicios, durante un brote psicótico, sigue en prisión. De hecho, desde este martes, Gombau está en una celda de observación en el módulo de enfermería de la cárcel de Picassent donde se le ha aplicado el protocolo de prevención de suicidios. Sin embargo, como explica Julián Marcelo, de la Plataforma por la salud mental este es un caso aislado dentro de los enfermos de salud mental. De hecho, Marcelo recuerda que el término 'salud mental' es un cajón de sastre en el que entran diferentes enfermedades con diferentes niveles de intensidad. En la actualidad, 1 de cada 5 personas sufre uno de estos problemas que van desde la depresión a la bipolaridad pasando por la ansiedad. Pero esta cifra podría aumentar por el nivel de vida actual en el que el estrés es un elemento más de nuestro día a día y, según diferentes estudios europeos, 1 de cada 3 personas padece algún problema de salud mental débil. Marcelo recuerda, la frontera entre tener y no tener uno de estos problemas es muy fina y pese a eso, sigue siendo, en muchos casos, un tema tabú entre la población, lo que hace que se traslade a la clase política.

Una de las denuncias que hace Marcelo es el descuido de las instituciones de este asunto. Dice que en esta última legislatura, en estos cuatro años, se ha involucionado en materia de salud mental. Recuerda que al principio de este gobierno se creó una agencia especializada en Salud Mental que actualmente ya no existe por lo que no hay nadie dentro de la conselleria que se ocupe oficialmente de estos enfermos a los que se les categoriza como enfermos crónicos. Una situación que no mejora con respecto a los facultativos y es que se sigue sin alcanzar los profesionales que se establecían en un informe del Síndic de Greuges de hace 16 años.

Denuncia más irregularidades como que las competencias en esta materia se reparten entre las consellerias de Sanitat y la de Políticas inclusivas o que actualmente en la Comunitat existen residencias mixtas de personas mayores y de enfermos de salud mental. Además, Marcelo también lamenta que solamente se habla de los problemas de salud mental cuando suceden casos como el de la joven de Godella pero recuerda que las cifras son claras. Los índices de violencia no son más altos en estos enfermos. De hecho, normalmente estas personas se suelen atacar a sí mismas y no a terceros.