Català: "Hay que liberar a la ciudad de Valencia de quienes quieren entregarla a Cataluña"

La gestora del Partido Popular de Valencia ciudad, presidida por María José Català, ha aprobado este domingo la confección del Comité de Campaña para las Elecciones Municipales que se celebrarán el domingo 26 de mayo.

Català ha resaltado sentirse "orgullosa y feliz por la fortaleza" del PP de la ciudad de Valencia que cuenta entre sus afiliados con los cabeza de cartel a las Elecciones Europeas, al Congreso de los Diputados y al Senado: Esteban González Pons, Belén Hoyo y Fernando de Rosa, respectivamente, quienes también forman parte del comité de campaña aprobado hoy.

La candidata del PP ha informado que "el Comité de Campaña tiene un carácter amplio y plenario para que sea lo más participativo, integrador y representativo posible de todos los distritos del PP de Valencia" y ha manifestado que "la ciudad de Valencia tiene una parálisis y una situación de caos circulatorio y de caos en la gestión que es más que preocupante, y una situación que hay que resolver urgentemente, porque está entregada a manos de quien no la quiere y de quien la quiere para otros: para los catalanes y para ese entelequia que llaman Paisos Catalans".

"Es urgente liberar a la ciudad de Valencia de las manos de quien no la quiere, de quien no la potencia, de quien no piensa lo mejor para ella, y sobre todo de quien no estima su historia, su tradición, su lengua y su cultura", ha destacado Català.

Reunión de la gestora del PP de Valencia / PPCV

Este Comité de Campaña extenso estará conformado a su vez por: un comité ejecutivo y 7 equipos de trabajo dedicados al Voto por Correo, Apoderados e Interventores, Movilización y Actos, Estudios y Programas, Comunicación y Redes Sociales, Nuevas Generaciones y el departamento jurídico.

Reunión del comité de campaña del PP de Valencia para las próximas elecciones municipales / PPCV