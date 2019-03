El PP insiste en que no firmará la adenda y Compromís advierte de que su negativa costará 15 millones

La adenda aprobada por el Consejo de Ministros el pasado viernes, ha entrado de lleno en la precampaña municipal. Compromís quiere impulsar en el Ayuntamiento una moción conjunta para exigir al equipo de gobierno del PP que firme el acuerdo que contempla la construcción el Parque Central en Alicante.

Argumentan que, de no firmarse esta adenda como plantea Luis Barcala, no solo se bloqueará el parque, sino que además el Ayuntamiento tendrá que pagar su parte proporcional de la deuda con la sociedad AVANT, 15 millones de euros.

Su portavoz Natxo Bellido explica, además, que el convenio de 2003 será "papel mojado" a partir de octubre, porque "no tiene compromisos presupuestarios detrás ni recoge fechas concretas", algo que exige la nueva ley de convenios aprobada en 2015. Sin embargo, sí establece que el ministerio se hará cargo de la deuda. Por eso, cree que no hay ninguna razón para no firmarlo.

Bellido recuerda, además, que el convenio se actualizó en 2017, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, y acusa a Barcala de irresponsabilidad al querer bloquear el avance hacia el Parque Central. Por ello, pide al alcalde la misma responsabilidad institucional que tuvo Compromís al abstenerse para que salieran adelante los presupuestos de este 2019.

Los socialistas ya han anunciado que secundarán la propuesta. La portavoz Eva Montesinos tilda de "oportunismo" que se quiera frenar el futuro de la ciudad y califica de "metedura de pata" la negativa de Luis Barcala a firmar esa adenda.

Por su parte, Ciudadanos esperará a conocer el contenido de esta iniciativa para decidir si se suma o no. Su portavoz Yaneth Giraldo asegura que comparten el argumento porque el Partido Popular no puede utilizar el Parque Central como arma electoral y una infraestructura como esta, no se puede paralizar por intereses partidistas.

Sin embargo, quien se desmarca de la moción es Guanyar, que acusa de electoralismo al resto de grupos. Insiste Miguel Ángel Pavón en que "se está a tiempo de renegociar el convenio para que se respete lo que se acordó en julio de 2017", es decir, para que se incluya también la eliminación de las vías de San Gabriel y la variante de Torrellano y que su coste lo asuma ADIF. Señala que son 300 millones frente a los más de 2.000 que van a pagar en Valencia y recuerda que la adenda es un borrador y no un acuerdo definitivo.

Finalmente, desde el equipo de gobierno mantienen su posición. Insisten en que no firmarán esa adenda porque "entierra todas las infraestructuras ferroviarias que necesita la ciudad" y porque, sin soterramiento, el Parque Central se queda solo en un "miniparque".

Además, la portavoz Mari Carmen de España acusa a PSOE y Compromís de "anteponer los intereses de Valencia a los de Alicante".