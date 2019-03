"Ahora más que nunca": autobuses gratis, derbi sin coste extra...

El liderato de la Cultural ha terminado por animar a la dirección del club a "tirar la casa por la ventana" con el anuncio de ventajosas promociones para la recta final de la liga regular en el Reino de León y para el siguiente desplazamiento a Fuenlabrada. La entidad madrileña, limitada por el aforo de su estadio, remitió 113 localidades a la Cultural al precio de 10 euros. A la espera del protocolo de venta, en el que abonados y peñistas tendrán preferencia, el club asumirá el coste de los autobuses dentro del viaje a Fuenlabrada organizado por la Federación de Peñas Culturalistas. Esta medida ya fue aplicada temporadas atrás y pretende que el equipo esté lo más arropado posible en las próximas salidas.

Pero la cúpula culturalista no se queda aquí y prepara el epílogo del torneo en el Reino de León, empezando por el derbi provincial ante la Ponferradina (domingo 7 de abril), partido que no será de ayuda al club. Los abonados no pasarán por taquilla y gozarán de promociones en la compra de entradas. "La Cultural y Deportiva Leonesa ofrece a sus abonados la posibilidad de comprar entradas a un precio reducido de 10 euros en Fondos y Tribuna Este y de 15 euros en Tribuna Oeste (máximo 4 por abonado). Las entradas de esta promoción se podrán adquirir desde el martes 26 de marzo, de lunes a viernes, y hasta que se acaben las localidades asignadas para esta promoción. Para aquellos abonados que deseen comprar una localidad lo más cercana posible al asiento de su abono, se recomienda que las adquieran con la mayor antelación posible, ya que en algunos sectores las plazas disponibles para esta promoción serán limitadas por el alto grado de ocupación del sector".

Sin embargo, sí será "Medio Día de Ayuda al Club" el Cultural-Salamanca del domingo 2 abril, en el final de la Semana Santa. Los suplementos costarán 15, 12 y 10 euros, mientras que los abonados con modalidades de abono PLUS podrán acceder con su abono sin necesidad de ningún suplemento. "Adicionalmente, tanto los abonados PLUS como aquellos que adquieran su suplemento podrán acceder a dos promociones de entradas: Para el propio partido contra el Salamanca CF podrán comprar entradas adicionales con un precio igual al valor del suplemento correspondiente en cada sector (máximo, 4 entradas por abonado) Para el siguiente partido entre la Cultural y Deportiva Leonesa y el Deportivo Fabril tendrán acceso a un lote promocional de entradas a 1 euro hasta agotar las existencias para esta promoción (máximo, una entrada por abonado)".

Una posibilidad de presenciar los cuatro duelos a menor precio es adquirir el abono "Ahora más que Nunca":

Junior: 18 euros en Fondos y Tribuna Este, 25 en Tribuna Oeste

Júpiter: 30 euros en Fondos, 35 euros en Tribuna Este, 60 euros en Tribuna Oeste

Adulto: 36 euros en Fondos, 40 euros en Tribuna Este, 65 euros en Tribuna Oeste.

"Se informa a los aficionados de que en el caso de alcanzar la fase de Play Off de ascenso a Segunda A, en la compra de entradas para los partidos del citado Play Off, tendrán prioridad los abonados, no sólo para las entradas correspondientes a su asiento en liga regular, sino también para la compra de entradas adicionales, por lo que se recomienda a todos los aficionados no abonados que deseen presenciar el/los partidos del Play Off, si se alcanza dicha fase, que saquen su abono “Ahora Más Que Nunca” para asegurarse el acceso a entradas en Play Off y animar al equipo en este tramo clave de la temporada".

El anuncio oficial recoge igualmente la instalación de una nueva megafonía y la aplicación de un 20% de descuento en la compra de la primera y segunda camiseta oficiales en la tienda de la Cultural situada en los bajos del estadio Reino de León.