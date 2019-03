Futuro del San Vicente Ferrer

La Semana Santa medinense no gestionará el Centro San Vicente Ferrer ya que no se ha presentado a la licitación del mismo. Así se ha confirmado en un comunicado en el que recogen los motivos por los que han tomado esta decisión después de siete años gestionando este espacio. En el mismo se alegan irregularidades detectadas en el pliego de condiciones como que será la empresa concesionaria la que se tenga que hacer cargo del mantenimiento del centro y los gastos de contratación de personal. También señalan que se pidió al Ayuntamiento un informe para saber el coste real del mantenimiento del centro y, tras varias reuniones, no se llega a proporcionar el documento por lo que la Junta de Semana Santa decide no optar a la gestión del centro. Añaden que si otra empresa se hace cargo de la gestión, la Semana Santa tendrá que reubicar su patrimonio ya que es propiedad de la Junta y las cofradías y no se podrá exponer en el centro.

Por su parte, desde el Ayuntamiento se ha dado respuesta a este comunicado a través del portavoz socialista José María Magro. Este ha apuntado que el pliego de condiciones se ajusta a la legalidad y recoge las necesidades del turismo religioso. El objetivo que se marca el Ayuntamiento, ha dicho, es promocionar este centro y convertirlo en un espacio que esté a la vanguardia de este tipo de museos dedicados a la Semana Santa. Magro ha recordado también que, durante estos años, el Ayuntamiento ha apoyado a la Semana Santa y sus cofrades y seguirá trabajando en esa línea.

También ha hablado el Grupo Popular que ha felicitado a la Junta de Semana Santa por la gestión que ha llevado a cabo del centro en los siete años anteriores, e insiste en que muchas de las piezas que allí se encuentran son patrimonio de la Junta o las cofradías y no del Ayuntamiento por lo que la empresa que se haga cargo de la gestión no puede contar con ellas.